Самка журавля зимовала в Беларуси, чтобы не бросать самца 17 7.03.2026, 19:40

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Трогательная история.

Еще птенцом журавль с поврежденным крылом попал к жителю Молодечненского района. Тот его подлечил и оставил жить во дворе, так как летать журавль больше не смог, рассказывает историю smartpress.by.

Два года назад, когда пролетала стая сородичей, журавль приветствовал их криками — и одна из птиц спустилась к нему. И осталась. Вместе пара проводила много времени. Но осенью 2024 года новая подруга присоединилась к большой стае и направилась на юг на зимовку.

Весной 2025‑го птица вернулась к травмированному журавлю. При встрече они исполнили несколько танцев. И на этот раз спутница журавля осталась на зимовку с ним. Но домашней не стала — когда журавль на ночь заходил в сарай в морозы, она оставалась на улице на охапке соломы. И это в 30‑градусные морозы! А утром журавль выбегал скорее к своей подруге.

Этой весной во двор прилетела стая из 12 журавлей. Хозяин боялся, что подруга его подопечного улетит с ними. Но птицы перекликнулись, полетели дальше — а парочка осталась.

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