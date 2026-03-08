Psychology Today: ИИ все чаще используют как коуча 5 8.03.2026, 17:42

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Технологии доступны круглосуточно и значительно дешевле профессионалов.

Искусственный интеллект все активнее применяют не только для автоматизации работы, но и для развития управленческих навыков. Эксперты отмечают, что руководители начинают использовать ИИ как инструмент для анализа решений, подготовки к сложным разговорам и проверки собственных идей, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

По мере того как технологии меняют рынок труда и организацию работы, менеджерам приходится по-новому выстраивать управление командами. Согласно исследованию, около 90% компаний уже экспериментируют с внедрением ИИ, однако лишь небольшая часть успешно масштабирует эти решения внутри организаций.

В такой ситуации многие руководители обращаются к коучам по лидерству. Их задача — помочь выявить «слепые зоны», лучше понять собственные реакции и принимать более взвешенные решения. Однако теперь часть этой функции начинает выполнять искусственный интеллект.

ИИ способен выступать своеобразным «партнером для размышлений»: он помогает структурировать проблемы, моделировать различные сценарии, готовиться к переговорам или трудным разговорам с сотрудниками. Кроме того, технологии доступны круглосуточно и значительно дешевле профессионального коучинга, что делает такую поддержку более массовой.

Тем не менее эксперты подчеркивают, что полностью заменить человека ИИ пока не может. Настоящий коуч способен уловить эмоции, сомнения и скрытые сигналы в поведении собеседника — то, что алгоритмы пока не умеют делать.

По мнению специалистов, в будущем искусственный интеллект будет скорее дополнять работу коучей. Руководители смогут использовать его для подготовки и анализа ситуаций между консультациями, а человеческие наставники будут помогать им работать с эмоциями, мотивацией и отношениями в командах.

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