Лукашенко затаил обиду на айтишников 35 8.03.2026, 17:57

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Диктатор заявил, что они хотели его свергнуть в 2020-м году.

В Беларуси повсеместно должно быть отечественное программное обеспечение, иначе Александру Лукашенко непонятно, зачем было «продвигать айтишников», которые выходили на протесты в 2020 году. Об этом узурпатор заявил при посещении ресторана Mak.by 8 марта.

«Везде мы упираемся в одно: программное обеспечение. В противном случае мне даже обидно: думаю, зачем я этот Парк [высоких технологий] создал, зачем я продвигал айтишников? Чтобы в 2020 году они страну переворачивать старались?» — цитирует оратора его пресс-служба.

По словам Лукашенко, Беларусь необходимо «замыкать на свой продукт, чтобы они здесь производили и продавали сами».

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