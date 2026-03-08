В Иране уже девятый день отключен интернет

В Иране уже девятый день отключен интернет2
- 8.03.2026, 18:43
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Возникли также перебои с мобильной связью.
Доступ в интернет для иранских пользователей отсутствует уже 192 часа подряд — пошел девятый день «блэкаута». Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks на своем сайте.
«В Иране наступило воскресное утро, а блэкаут интернета продолжается уже вторую неделю. <...> Хотя техническая инфраструктура остается работоспособной, жителям доступна только строго контролируемая внутренняя сеть (интранет)», — говорится в сообщении.
Оно сопровождается графиком, на котором показано изменение иранского интернет-трафика в последние дни. С 28 февраля — после начала американских и израильских ударов по стране — трафик в Исламской республике упал до почти 1% и продолжает оставаться на этом уровне.
Это означает, что интернет недоступен для подавляющего большинства пользователей. Кроме того, на фоне американо-израильских атак возникли перебои с мобильной связью.
В NetBlocks поясняли, что «население в изоляции без важных обновлений и оповещений, в то время как официальные лица и государственные СМИ сохраняют доступ» к интернету.