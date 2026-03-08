Нидерланды будут предоставлять Украине около 3 миллиардов евро помощи ежегодно 8.03.2026, 18:52

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Об этом сообщил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды будут предоставлять Украине около 3 миллиардов евро помощи ежегодно.

«Я проинформировал господина премьер-министра о ситуации, которая у нас есть, и о российских атаках, которые ни дня не прекращаются. Поэтому мы нуждаемся в стабильной, устойчивой поддержке ежедневно, пока продолжается эта война. Нидерланды демонстрируют именно такой пример поддержки, который работает наиболее эффективно. Это прогнозируемый ежегодный объем, и мы благодарны за это решение — 3 миллиарда евро ежегодно. Спасибо за это», — заявил Владимир Зеленский во время совместного с премьером Нидерландов Робом Йеттеном общения с журналистами.

Он добавил, что Нидерланды также инвестируют в программу PURL, что дает возможность покупать ракеты для ПВО, и производят совместно с Украиной оружие.

«Мы начали это и обязательно будем эту совместную работу продолжать, мы будем увеличивать это. В частности, это предусмотрено и совместным заявлением, которое мы сегодня приняли между нашими государствами. И предметно это обсудили на встрече: инвестиции, возможные лицензии, объемы производства — все, что есть сегодня в приоритете», — отметил президент Украины.

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