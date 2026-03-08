Китай сворачивает проекты с Россией в Арктике 4 8.03.2026, 19:57

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Из-за угрозы западных санкций.

Китай постепенно сворачивает активность в проектах в Арктике, поскольку сотрудничество с Россией не является полноценной альтернативой Западу и несет значительные санкционные риски.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По данным разведки, хотя общий объем иностранных инвестиций Пекина в рамках инициативы «Один пояс, один путь» растет, арктическое направление теряет приоритетность.

Это обусловлено высокими рисками, сложной логистикой и растущей геополитической напряженностью.

Сейчас Россия остается фактически единственной площадкой для китайской экспансии в регионе, однако новые масштабные инициативы не появляются.

Пять из шести совместных проектов были согласованы еще до 2022 года, а один из них уже закрыли из-за проблем с реализацией.

СВР отмечает, что главным препятствием для китайского капитала являются международные санкции, введенные против РФ из-за агрессии против Украины.

Ограничения в финансовом секторе, отсутствие доступа к технологиям и проблемы с международным страхованием делают крупные проекты слишком опасными для Пекина.

В таких условиях Россия превращается в токсичного партнера, что ведет к потере ею инвестиционных возможностей и технологического доступа даже в стратегических регионах.

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