Украина и Нидерланды договорились о расширении совместного производства оружия
- 8.03.2026, 20:30
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Страны намерены расширить мощности по производству дронов.
Украина и Нидерланды расширяют совместное производство оружия. Об этом во время пресс-конференции в воскресенье, 8 марта, сообщили украинский президент Владимир Зеленский и нидерландский премьер-министр Роб Йеттен.
По словам Зеленского, вопрос производства оружия предусмотрен совместным заявлением, которое Украина и Нидерланды приняли 8 марта.
«Важно, что вместе с Нидерландами мы производим оружие. Мы начали это и обязательно будем продолжать эту совместную работу. Мы будем увеличивать это. В частности это предусмотрено совместным заявлением, которое мы сегодня приняли между нашими государствами. И мы предметно это обсудили на встрече: инвестиции, возможные лицензии, объемы производства», — сказал Зеленский.
В частности премьер-министр Нидерландов отметил, что страны намерены расширить мощности по производству дронов.
«Мы хотим сделать это вместе, то есть как с компаниями в Нидерландах, так и с компаниями в Украине. Чтобы мы могли увеличить производство в обеих наших странах. Чтобы можно было обеспечить фронт и нарастить производство для Европы в целом», — отметил Йеттен.
23 февраля официально начало свою работу новое правительство Нидерландов под руководством 38-летнего Роба Йеттена, который стал самым молодым премьером в истории страны.
28 февраля в Украину прибыли новый глава МИД Нидерландов Том Берендсен и новый министр обороны Дилан Ешильгоз-Зегериус.