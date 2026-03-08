Украинские десантники уничтожили российскую РЛС «Гармонь» в Курской области

Украинские десантники уничтожили российскую РЛС «Гармонь» в Курской области2
- 8.03.2026, 22:01
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Видеофакт.
Бойцы 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады 7 корпуса Десантно-штурмовых войск уничтожили беспилотниками российскую радиолокационную станцию «Гармонь» 1Л122 в Курской области РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе 78-й ОДШБр в воскресенье, 8 марта.
«Радиолокационную станцию бойцами бригады было обнаружено на вражеской территории, а именно в Курской области. Впоследствии наши пилоты с помощью БпЛА довели работу до логического завершения — РЛС «Гармонь» на Курщине уничтожена», — говорится в сообщении.
В бригаде отметили, что РЛС 1Л122 осуществляет слежение, обнаружение и сопровождение самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотников и тому подобное.
Станция может автоматически определять государственную принадлежность обнаруженного объекта. Кроме этого, она рассчитывает и передает информацию о параметрах цели, отметили в 78-й ОДШБр.