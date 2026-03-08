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Украинские десантники уничтожили российскую РЛС «Гармонь» в Курской области

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  • 8.03.2026, 22:01
  • 2,698
Украинские десантники уничтожили российскую РЛС «Гармонь» в Курской области

Видеофакт.

Бойцы 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады 7 корпуса Десантно-штурмовых войск уничтожили беспилотниками российскую радиолокационную станцию «Гармонь» 1Л122 в Курской области РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе 78-й ОДШБр в воскресенье, 8 марта.

«Радиолокационную станцию бойцами бригады было обнаружено на вражеской территории, а именно в Курской области. Впоследствии наши пилоты с помощью БпЛА довели работу до логического завершения — РЛС «Гармонь» на Курщине уничтожена», — говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что РЛС 1Л122 осуществляет слежение, обнаружение и сопровождение самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотников и тому подобное.

Станция может автоматически определять государственную принадлежность обнаруженного объекта. Кроме этого, она рассчитывает и передает информацию о параметрах цели, отметили в 78-й ОДШБр.

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