Стармер поговорил с Трампом

Стармер поговорил с Трампом2
- 8.03.2026, 22:14
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Президент США и премьер Британии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Британский премьер-министр Кир Стармер поговорил с президентом США в воскресенье днем после шквала критики со стороны Дональда Трампа, который в субботу заявил Британии, что она ему уже не нужна в войне с Ираном.
О разговоре сообщает The Guardian.
Представитель правительства Великобритании заявил, что лидеры «начали с обсуждения последней ситуации на Ближнем Востоке и военного сотрудничества между Великобританией и США через использование баз британских ВВС для поддержки коллективной самообороны партнеров в регионе».
Он добавил, что Стармер «выразил искренние соболезнования президенту Трампу и американскому народу в связи с гибелью шести американских солдат».
По словам представителя, оба лидера «с нетерпением ждут новой встречи».