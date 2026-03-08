Стармер поговорил с Трампом 2 8.03.2026, 22:14

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Фото: Getty Images

Президент США и премьер Британии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Британский премьер-министр Кир Стармер поговорил с президентом США в воскресенье днем после шквала критики со стороны Дональда Трампа, который в субботу заявил Британии, что она ему уже не нужна в войне с Ираном.

О разговоре сообщает The Guardian.

Представитель правительства Великобритании заявил, что лидеры «начали с обсуждения последней ситуации на Ближнем Востоке и военного сотрудничества между Великобританией и США через использование баз британских ВВС для поддержки коллективной самообороны партнеров в регионе».

Он добавил, что Стармер «выразил искренние соболезнования президенту Трампу и американскому народу в связи с гибелью шести американских солдат».

По словам представителя, оба лидера «с нетерпением ждут новой встречи».

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