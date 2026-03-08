Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом к восстанию
- 8.03.2026, 23:29
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Премьер‑министр Израиля записал видеообращение.
Премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в сети X видеообращение к иранскому народу. Оно сопровождается кинематографичной музыкой и изображениями толп людей с флагами Израиля и флагом со львом и солнцем, который иногда неточно называют «шахским».
В обращении Нетаньяху заявил, что Израиль стремится «освободить Иран [...] от ига тирании» и призвал иранский народ «встать» и покончить с правящим режимом. «Я верю, что если вы встанете в момент истины, то недалек тот день, когда Израиль и Иран снова станут смелыми друзьями», — сказал израильский премьер.
Израильские политики, в том числе Нетаньяху, не раз говорили публично, что надеются на то, что война с Ираном приведет к смене политического режима в этой стране.