Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом к восстанию 8.03.2026, 23:29

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Премьер‑министр Израиля записал видеообращение.

Премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в сети X видеообращение к иранскому народу. Оно сопровождается кинематографичной музыкой и изображениями толп людей с флагами Израиля и флагом со львом и солнцем, который иногда неточно называют «шахским».

В обращении Нетаньяху заявил, что Израиль стремится «освободить Иран [...] от ига тирании» и призвал иранский народ «встать» и покончить с правящим режимом. «Я верю, что если вы встанете в момент истины, то недалек тот день, когда Израиль и Иран снова станут смелыми друзьями», — сказал израильский премьер.

Израильские политики, в том числе Нетаньяху, не раз говорили публично, что надеются на то, что война с Ираном приведет к смене политического режима в этой стране.

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