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Премьер Нидерландов: Война на Ближнем Востоке не должна отвлекать от поддержки Украины

  • 9.03.2026, 6:32
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Премьер Нидерландов: Война на Ближнем Востоке не должна отвлекать от поддержки Украины
Роб Йеттен

Партнеры должны продолжать оказывать поддержку Киеву.

Премьер Нидерландов Роб Йеттен подчеркнул, что партнеры должны продолжать оказывать поддержку Украине, несмотря на повышенное внимание к войне на Ближнем Востоке.

Об этом Йеттен сказал в воскресенье в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Йеттен заявил о необходимости «всем партнерам продолжать военную поддержку Украины, не отвлекаясь на войну на Ближнем Востоке». «Да, война с Ираном продолжается, но война в Украине также продолжается», – пояснил премьер Нидерландов.

Он подчеркнул: очень важно обеспечить предоставление Украине соответствующего вооружения, чтобы украинские военные могли продолжать сражаться на поле боя за свою страну.

«И да, эта тема поднималась не только в разговоре с господином президентом. На прошлой неделе в Брюсселе были разговоры (об этом), в частности с нашими союзниками», – отметил Йеттен.

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