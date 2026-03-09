Премьер Нидерландов: Война на Ближнем Востоке не должна отвлекать от поддержки Украины 9.03.2026, 6:32

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Роб Йеттен

Партнеры должны продолжать оказывать поддержку Киеву.

Премьер Нидерландов Роб Йеттен подчеркнул, что партнеры должны продолжать оказывать поддержку Украине, несмотря на повышенное внимание к войне на Ближнем Востоке.

Об этом Йеттен сказал в воскресенье в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Йеттен заявил о необходимости «всем партнерам продолжать военную поддержку Украины, не отвлекаясь на войну на Ближнем Востоке». «Да, война с Ираном продолжается, но война в Украине также продолжается», – пояснил премьер Нидерландов.

Он подчеркнул: очень важно обеспечить предоставление Украине соответствующего вооружения, чтобы украинские военные могли продолжать сражаться на поле боя за свою страну.

«И да, эта тема поднималась не только в разговоре с господином президентом. На прошлой неделе в Брюсселе были разговоры (об этом), в частности с нашими союзниками», – отметил Йеттен.

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