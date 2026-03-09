Видео с задыхающимся Путиным не случайно попало в Сеть 9 9.03.2026, 8:06

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Кремлевский диктатор стремительно теряет популярность.

Появление в публичной плоскости черновой записи видеообращения российского диктатора Путина по случаю 8 марта, в которой он кашляет и сморкается, не является случайностью — это попытка Кремля поднять интерес россиян к теряющему популярность главе РФ.

Об этом пишет близкий к российским силовикам проект «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источники.

По словам собеседника, система контроля в администрации президента и Федеральной службе охраны настолько жесткая, что любые материалы, включая фото, видео и черновые записи, проходят через многоуровневую проверку и никогда не попадают в Интернет без ведома спецслужб. Ошибка вроде случайного размещения записи исключена.

Вокруг Путина действует жесткая изоляция: персонал использует только кнопочные телефоны без Интернета, передвигается на транспорте ФСО, а дома находятся под постоянным видеонаблюдением. Любой материал сначала проверяется личной охраной и специализированными «бильд-редакторами» перед публикацией.

"Першило, чуть не закашлялся

Может принести попить?"



Кремль по ошибке выложил черновую запись видеообращения Путина к женщинам по случаю 8 марта. Путин начинает кашлять, показывает на горло и просит перезаписать поздравление. pic.twitter.com/ViweFpTEw5— ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто). (@rucriminalinfo) March 7, 2026

Источник объясняет публикацию как «креативное» действие нескольких управлений администрации, целью которого является привлечение внимания к заявлениям Путина. Это попытка искусственно поднять интерес к обращениям диктатора, учитывая, что обычная посещаемость кремлевского сайта и просмотры видео у населением РФ становятся крайне низкими. Это свидетельствует об угасающей популярности диктатора в российском обществе.

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