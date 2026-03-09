Рахбар на час Аббас Галлямов

9.03.2026, 9:24

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Аббас Галлямов

Режим аятолл трещит по швам.

Выбор в пользу Моджтабы Хаменеи – это безответственный партикуляристский выбор руководителей системы, приносящих будущее этой самой системы в жертву своим частным интересам. Дело в том, что Моджтаба не обладает необходимыми с точки зрения самого режима квалификационными требованиями для того, чтобы занять престол. Его назначение будет способствовать отчуждению самой идеологизированной, самой пассионарной части клерикального истеблишмента – и это в момент, когда всё и без того трещит по швам.

Откуда же взялся этот столь не оптимальный выбор?

Моджтаба никогда не был политическим лидером, и в этом его ценность – для тех, кто принимал решение. Не взлетит, зато и на голову не нагадит. Со всеми, с кем надо, будет договариваться, то, что надо разрулить, будет разруливать.

Новый рахбар всегда был решалой и множество генералов делали с ним бизнес. Вот этими своими бизнес-интересами они сейчас и руководствуются.

Речь не только о корыстолюбии, она ещё и об их растерянности и отсутствии стратегии выхода из тупика. В таких ситуациях люди делают то, что умеют, то, к чему привыкли, а не то, что надо.

Мелкие людишки. Как говорил герой «Печек-лавочек», «мелочёвка суффиксов и флексий».

Аббас Галлямов, Telegram

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