закрыть
14 июня 2026, воскресенье, 9:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рахбар на час

  • Аббас Галлямов
  • 9.03.2026, 9:24
  • 6,414
Рахбар на час
Аббас Галлямов

Режим аятолл трещит по швам.

Выбор в пользу Моджтабы Хаменеи – это безответственный партикуляристский выбор руководителей системы, приносящих будущее этой самой системы в жертву своим частным интересам. Дело в том, что Моджтаба не обладает необходимыми с точки зрения самого режима квалификационными требованиями для того, чтобы занять престол. Его назначение будет способствовать отчуждению самой идеологизированной, самой пассионарной части клерикального истеблишмента – и это в момент, когда всё и без того трещит по швам.

Откуда же взялся этот столь не оптимальный выбор?

Моджтаба никогда не был политическим лидером, и в этом его ценность – для тех, кто принимал решение. Не взлетит, зато и на голову не нагадит. Со всеми, с кем надо, будет договариваться, то, что надо разрулить, будет разруливать.

Новый рахбар всегда был решалой и множество генералов делали с ним бизнес. Вот этими своими бизнес-интересами они сейчас и руководствуются.

Речь не только о корыстолюбии, она ещё и об их растерянности и отсутствии стратегии выхода из тупика. В таких ситуациях люди делают то, что умеют, то, к чему привыкли, а не то, что надо.

Мелкие людишки. Как говорил герой «Печек-лавочек», «мелочёвка суффиксов и флексий».

Аббас Галлямов, Telegram

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный