Рахбар на час
- Аббас Галлямов
- 9.03.2026, 9:24
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Режим аятолл трещит по швам.
Выбор в пользу Моджтабы Хаменеи – это безответственный партикуляристский выбор руководителей системы, приносящих будущее этой самой системы в жертву своим частным интересам. Дело в том, что Моджтаба не обладает необходимыми с точки зрения самого режима квалификационными требованиями для того, чтобы занять престол. Его назначение будет способствовать отчуждению самой идеологизированной, самой пассионарной части клерикального истеблишмента – и это в момент, когда всё и без того трещит по швам.
Откуда же взялся этот столь не оптимальный выбор?
Моджтаба никогда не был политическим лидером, и в этом его ценность – для тех, кто принимал решение. Не взлетит, зато и на голову не нагадит. Со всеми, с кем надо, будет договариваться, то, что надо разрулить, будет разруливать.
Новый рахбар всегда был решалой и множество генералов делали с ним бизнес. Вот этими своими бизнес-интересами они сейчас и руководствуются.
Речь не только о корыстолюбии, она ещё и об их растерянности и отсутствии стратегии выхода из тупика. В таких ситуациях люди делают то, что умеют, то, к чему привыкли, а не то, что надо.
Мелкие людишки. Как говорил герой «Печек-лавочек», «мелочёвка суффиксов и флексий».
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