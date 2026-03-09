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США вывозят дипломатов из Саудовской Аравии

  • 9.03.2026, 9:35
  • 1,546
США вывозят дипломатов из Саудовской Аравии

Приказ о выезде был издан после серии атак на Эр-Рияд.

Государственный департамент США распорядился о выезде части сотрудников американской дипломатической миссии из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщили нынешние и бывшие американские чиновники, дипломатам было приказано покинуть страну в рамках обязательного распоряжения о выезде на фоне растущих рисков безопасности в регионе.

По данным источников, речь идет о первом подобном приказе о выводе персонала из Саудовской Аравии с момента начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля.

Ранее неосновным сотрудникам и членам их семей позволяли покинуть страну добровольно, однако обязательных распоряжений не выдавалось. Приказ о выезде был издан после серии атак на дипломатический квартал в Эр Рияде.

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