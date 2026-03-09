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Метеорит упал на дом в Германии

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  • 9.03.2026, 10:25
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Метеорит упал на дом в Германии

Перед этим жители нескольких регионов сообщали о ярком светящемся объекте в небе.

В западной части Германии зафиксировали падение фрагментов метеорита, которые повредили крыши домов. Об этом сообщает blue News.

По данным полиции, вечером 8 марта в районе Гюльс города Кобленц фрагмент сгоревшего небесного тела упал на крышу жилого дома. Пострадавших нет. На место прибыли пожарные и полиция. Правоохранители сообщили, что угрозы для жителей больше нет.

Повреждения зданий также зафиксировали в других районах.

Перед этим жители нескольких регионов Германии сообщали в соцсетях о ярком светящемся объекте в небе. Очевидцы описывали его как «ярко горящую ракету» или «огненную вспышку».

Светящийся след небесного тела также был хорошо виден в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге, Бельгии и некоторых частях Франции.

Сначала некоторые предполагали, что речь может идти о ракете, однако полиция заявила, что признаков угрозы безопасности нет. Позже подтвердилось, что повреждения были вызваны фрагментами метеорита.

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