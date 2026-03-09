Появилось первое фото нового Volkswagen Golf девятого поколения 6 9.03.2026, 10:30

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Он станет электрокаром.

Первое изображение Volkswagen Golf девятого поколения показали во время совещания с представителям немецкого профсоюза IG Metall — руководство концерна поделилось планами на будущее. Об этом пишет «Фокус».

На тизере изображен силуэт Volkswagen Golf 9. Хэтчбек сохранит знакомый профиль, то есть кардинальных изменений в дизайне ожидать не стоит.

Салон Volkswagen Golf не показали, однако известно, что он будет напоминать интерьер младшего брата — электрического Polo. Это значит, что внутри установят не только дисплеи, но и физические кнопки. Кроме того, отмечается, что можно будет выбрать ретродизайн цифрового щитка приборов в стиле самого первого VW Golf 1974 года.

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