Появилось первое фото нового Volkswagen Golf девятого поколения

Появилось первое фото нового Volkswagen Golf девятого поколения6
- 9.03.2026, 10:30
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Он станет электрокаром.
Первое изображение Volkswagen Golf девятого поколения показали во время совещания с представителям немецкого профсоюза IG Metall — руководство концерна поделилось планами на будущее. Об этом пишет «Фокус».
На тизере изображен силуэт Volkswagen Golf 9. Хэтчбек сохранит знакомый профиль, то есть кардинальных изменений в дизайне ожидать не стоит.
Салон Volkswagen Golf не показали, однако известно, что он будет напоминать интерьер младшего брата — электрического Polo. Это значит, что внутри установят не только дисплеи, но и физические кнопки. Кроме того, отмечается, что можно будет выбрать ретродизайн цифрового щитка приборов в стиле самого первого VW Golf 1974 года.