Ликвидирован замкомандующего КСИР в Исфахане
- 9.03.2026, 10:40
- 3,028
Он убит в результате ударов США и Израиля.
Издание Iran International сообщило о ликвидации Али Хашеми, заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции в Исфахане. Отмечается, что он был убит 8 марта во время авиаударов США и Израиля.
Отметим, 8 марта США и Израиля нанесли удары по подземному иранскому ядерному объекту в Исфахане. По оценкам экспертов, в настоящее время Иран имеет около 450 кг урана, обогащенного до 60%.
Ali Hashemi, the deputy commander of the Revolutionary Guard in Isfahan, was killed during US-Israeli airstrikes, the acting head of the Foundation of Martyrs and Veterans Affairs in Isfahan Province announced on Sunday night.— Iran International English (@IranIntl_En) March 8, 2026