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Ликвидирован замкомандующего КСИР в Исфахане

  • 9.03.2026, 10:40
  • 3,028
Ликвидирован замкомандующего КСИР в Исфахане
Али Хашеми

Он убит в результате ударов США и Израиля.

Издание Iran International сообщило о ликвидации Али Хашеми, заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции в Исфахане. Отмечается, что он был убит 8 марта во время авиаударов США и Израиля.

Отметим, 8 марта США и Израиля нанесли удары по подземному иранскому ядерному объекту в Исфахане. По оценкам экспертов, в настоящее время Иран имеет около 450 кг урана, обогащенного до 60%.

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