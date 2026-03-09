Белорусы отметились в матчах НХЛ

Белорусы отметились в матчах НХЛ1
- 9.03.2026, 10:55
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На этот раз «зажгли» защитники.
Два белорусских защитника отметились результативными баллами в матчах регулярного чемпионата НХЛ, но их команды завершили встречи с разными исходами.
Артем Левшунов из «Чикаго Блэкхокс» сделал результативную передачу на 7-й минуте встречи с «Даллас Старз». «Чикаго» вел 2:0, но пропустил и уступил 3:4 в овертайме. Победную шайбу забросил Миро Хейсканен. Для Левшунова это была 21-я передача в сезоне, матч он закончил с полезностью +1.
В то же время Илья Соловьев из «Питтсбург Пингвинз» ассистировал Энтони Манте в матче с «Бостон Брюинз». «Питтсбург» уступал 0:3, но сумел отыграться и победить 5:4 в овертайме. Для Соловьева это был первый матч с 5 февраля; в сезоне он набрал 4 очка (0+4) в шести играх.