закрыть
14 июня 2026, воскресенье, 12:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Киеве завершил работу белорусский «пункт несокрушимости»

5
  • 9.03.2026, 11:58
  • 2,286
В Киеве завершил работу белорусский «пункт несокрушимости»

За полтора месяца волонтеры помогли сотням жителей столицы Украины.

В украинском Киеве уже некоторое время стабильный «плюс», власти сумели восстановить теплоснабжение в большинстве квартир и зданий после атак на инфраструктуру. Также наладились графики отключения света. В этих условиях, отметив 8 Марта и устроив прощальную встречу, закрылся белорусский «пункт несокрушимости». Его организатор Елена Жаркевич рассказала «Белсату» о результатах работы.

«Как же мы без вас?!»

Палатка волонтеров стояла в одном из наиболее пострадавших после сильных атак России на инфраструктуру районе – Дарницком. В зданиях рядом длительное время не было тепла, из-за последствий «прилета» у некоторых температура в квартирах, бывало, опускалась до +8 и даже ниже, до +2 градусов.

За полтора месяца белорусский пункт несокрушимости посетили около тысячи человек, рассказала «Белсату» представитель волонтерского хаба «Сустрэча» Елена Жаркевич. В первые дни, когда много зданий в Киеве оказались без тепла и света, и некоторое время после этого, в палатку приходило около 150 человек в день.

«Мы раздавали грелки, пледы. Выдавали фруктовые наборы для семей переселенцев, покупали лекарства от простуды, витамины. Устраивали праздники для детей, угощали вкусностями и передавали игрушки. Собирали для военных на фронт также пледы, грелки, сухпайки – местные женщины вязали и клали в наши посылки носки для них. А еще в начале растили сантехников, сотрудников других служб, которые здесь восстанавливали коммуникацию в зданиях. Бездомные нас не обходили – они к нам даже по ночам приходили поесть. Ну, а чай-кофе, психологическая поддержка у нас здесь была постоянно», – отметила Елена.

На последний день работы палатки белорусы объявили прощальное мероприятие и вместе с добровольцами готовили для местных драники и плов.

«Приходили люди из соседних домов, приезжали из других точек района. Знаете, я даже плакала. Приходили наши бабушки, говорят: «Вы же к нам приезжайте! Как же мы без вас?!»

И дело не в том, что палатки не будет, – они привыкли, что здесь есть мы. Потому что большинство из них остались одни: дети либо уехали за границу, либо на фронте, либо погибли. Короче, старушки плакали, и я с ними, потому что все, закончилось наше маленькое приключение», – поделилась Жаркевич.

«Палатка объединила белорусов разных политических взглядов»

Она отметила, что работа этого исключительного для Киева пункта несокрушимости стала возможной благодаря поддержке белорусов из диаспор, инициатив и даже политических движений.

«Мы всё сумели сами, без грантов, фондов. У нас ничего не было – всё сделали нам сами белорусы, – отмечает женщина. – Я даже боюсь перечислить, сколько денег мы потратили, потому что только генератор на день – 4 000 грн (около 267 бел. рублей).»

Особенно волонтер отметила белорусских добровольцев, которые также стремились помочь или поволонтерить на месте.

«К нам приезжали разные бригады – от всем известного полка Калиновского до парней, которые отдельно где-то воюют в украинских подразделениях. Привозили то грелки – причем мы им собираем, а они нам везут. Сало передавали с фронта!» – вспоминает Елена.

Я очень удивлена и не ожидала такого. И мы говорим: белорусов надо объединять. Нет. Когда у белорусов есть определенная идея, они собираются сами, находят пути для этого. Говорю – и у меня дрожь по коже. И хотела бы, чтобы люди почувствовали, что мы вместе с украинцами им очень благодарны за это», – сказала Елена Жаркевич.

«Мы смогли много рассказать, кто такие белорусы и что мы на стороне Украины»

По всей палатке белорусов рядом с украинскими висели бело-красно-белые флаги, некоторые подразделения передавали сюда свои. И Елена говорит, что тема Беларуси, ее судьбы регулярно поднималась в разговорах с местными.

«Мы почти все белорусскоязычные, каждый день люди говорили, как подхожи языки. Было и про «как в Беларуси прекрасно живется» и, безусловно, про ракеты, войска, которые летели и шли с нашей территории. Некоторые нам даже пытались рассказать, что заходили именно белорусские военные. Эти разговоры заканчивались тем, что белорусы воевать не хотят, не участвуют в этой войне и белорусская нация – это не режим Лукашенко. Мы рассказывали, что страна сейчас под огромным российским влиянием и люди не могут отказаться от российского производства. Что почти не осталось языка – даже когда здесь мы праздновали День белорусского языка, у нас дома задерживали издателей белорусскоязычных книг.

И даже сегодня мы вспоминали Лукашенко, потому что он приказал заменить американо на «белорусский кофе». Украинцы были в шоке! Они думали, что это шутка».

Самые сильные впечатления у украинцев вызвало то, что большинство белорусов, которые волонтерили в палатке, «отсидели», говорит Елена.

«И они видели, что мы не «уголовники», адекватные люди. Не понимали, как такое возможно, и спрашивали: как это вы сидели в тюрьме? Ну, вот я сидела за то, что чаем поила людей, во дворе собирала. Приходил бывший политзаключенный Алексей Каплич, ему говорят: ты самый молодой, наверное, точно не сидел. А он им: я сидел 9 месяцев за то, что хотел ехать воевать. Ира Счастная – четыре года за работу редактором телеграм-канала.

И об этом невозможно было не говорить, потому что люди спрашивали, А почему мы здесь, почему не едем домой. Конечно, украинцы были шокированы, они даже не представляли, насколько все тяжело в Беларуси.

Поэтому, мне кажется, кроме того, что смогли обогреть людей, помочь с электричеством, мы смогли много рассказать, кто такие белорусы, достучаться даже до тех, кто верил в «хозяйственного» и доброго Лукашенко. И донести, что мы против войны, на стороне Украины».

Жаркевич отметила, что планирует поддерживать связь с местными жителями и приезжать в гости. Волонтеры пообещали привезти новым друзьям белорусскую окрошку.

«А к Пасхе приедем сюда и будем вместе с детками раскрашивать кукол для наших белорусских добровольцев».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный