В Киеве завершил работу белорусский «пункт несокрушимости» 5 9.03.2026, 11:58

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За полтора месяца волонтеры помогли сотням жителей столицы Украины.

В украинском Киеве уже некоторое время стабильный «плюс», власти сумели восстановить теплоснабжение в большинстве квартир и зданий после атак на инфраструктуру. Также наладились графики отключения света. В этих условиях, отметив 8 Марта и устроив прощальную встречу, закрылся белорусский «пункт несокрушимости». Его организатор Елена Жаркевич рассказала «Белсату» о результатах работы.

«Как же мы без вас?!»

Палатка волонтеров стояла в одном из наиболее пострадавших после сильных атак России на инфраструктуру районе – Дарницком. В зданиях рядом длительное время не было тепла, из-за последствий «прилета» у некоторых температура в квартирах, бывало, опускалась до +8 и даже ниже, до +2 градусов.

За полтора месяца белорусский пункт несокрушимости посетили около тысячи человек, рассказала «Белсату» представитель волонтерского хаба «Сустрэча» Елена Жаркевич. В первые дни, когда много зданий в Киеве оказались без тепла и света, и некоторое время после этого, в палатку приходило около 150 человек в день.

«Мы раздавали грелки, пледы. Выдавали фруктовые наборы для семей переселенцев, покупали лекарства от простуды, витамины. Устраивали праздники для детей, угощали вкусностями и передавали игрушки. Собирали для военных на фронт также пледы, грелки, сухпайки – местные женщины вязали и клали в наши посылки носки для них. А еще в начале растили сантехников, сотрудников других служб, которые здесь восстанавливали коммуникацию в зданиях. Бездомные нас не обходили – они к нам даже по ночам приходили поесть. Ну, а чай-кофе, психологическая поддержка у нас здесь была постоянно», – отметила Елена.

На последний день работы палатки белорусы объявили прощальное мероприятие и вместе с добровольцами готовили для местных драники и плов.

«Приходили люди из соседних домов, приезжали из других точек района. Знаете, я даже плакала. Приходили наши бабушки, говорят: «Вы же к нам приезжайте! Как же мы без вас?!»

И дело не в том, что палатки не будет, – они привыкли, что здесь есть мы. Потому что большинство из них остались одни: дети либо уехали за границу, либо на фронте, либо погибли. Короче, старушки плакали, и я с ними, потому что все, закончилось наше маленькое приключение», – поделилась Жаркевич.

«Палатка объединила белорусов разных политических взглядов»

Она отметила, что работа этого исключительного для Киева пункта несокрушимости стала возможной благодаря поддержке белорусов из диаспор, инициатив и даже политических движений.

«Мы всё сумели сами, без грантов, фондов. У нас ничего не было – всё сделали нам сами белорусы, – отмечает женщина. – Я даже боюсь перечислить, сколько денег мы потратили, потому что только генератор на день – 4 000 грн (около 267 бел. рублей).»

Особенно волонтер отметила белорусских добровольцев, которые также стремились помочь или поволонтерить на месте.

«К нам приезжали разные бригады – от всем известного полка Калиновского до парней, которые отдельно где-то воюют в украинских подразделениях. Привозили то грелки – причем мы им собираем, а они нам везут. Сало передавали с фронта!» – вспоминает Елена.

Я очень удивлена и не ожидала такого. И мы говорим: белорусов надо объединять. Нет. Когда у белорусов есть определенная идея, они собираются сами, находят пути для этого. Говорю – и у меня дрожь по коже. И хотела бы, чтобы люди почувствовали, что мы вместе с украинцами им очень благодарны за это», – сказала Елена Жаркевич.

«Мы смогли много рассказать, кто такие белорусы и что мы на стороне Украины»

По всей палатке белорусов рядом с украинскими висели бело-красно-белые флаги, некоторые подразделения передавали сюда свои. И Елена говорит, что тема Беларуси, ее судьбы регулярно поднималась в разговорах с местными.

«Мы почти все белорусскоязычные, каждый день люди говорили, как подхожи языки. Было и про «как в Беларуси прекрасно живется» и, безусловно, про ракеты, войска, которые летели и шли с нашей территории. Некоторые нам даже пытались рассказать, что заходили именно белорусские военные. Эти разговоры заканчивались тем, что белорусы воевать не хотят, не участвуют в этой войне и белорусская нация – это не режим Лукашенко. Мы рассказывали, что страна сейчас под огромным российским влиянием и люди не могут отказаться от российского производства. Что почти не осталось языка – даже когда здесь мы праздновали День белорусского языка, у нас дома задерживали издателей белорусскоязычных книг.

И даже сегодня мы вспоминали Лукашенко, потому что он приказал заменить американо на «белорусский кофе». Украинцы были в шоке! Они думали, что это шутка».

Самые сильные впечатления у украинцев вызвало то, что большинство белорусов, которые волонтерили в палатке, «отсидели», говорит Елена.

«И они видели, что мы не «уголовники», адекватные люди. Не понимали, как такое возможно, и спрашивали: как это вы сидели в тюрьме? Ну, вот я сидела за то, что чаем поила людей, во дворе собирала. Приходил бывший политзаключенный Алексей Каплич, ему говорят: ты самый молодой, наверное, точно не сидел. А он им: я сидел 9 месяцев за то, что хотел ехать воевать. Ира Счастная – четыре года за работу редактором телеграм-канала.

И об этом невозможно было не говорить, потому что люди спрашивали, А почему мы здесь, почему не едем домой. Конечно, украинцы были шокированы, они даже не представляли, насколько все тяжело в Беларуси.

Поэтому, мне кажется, кроме того, что смогли обогреть людей, помочь с электричеством, мы смогли много рассказать, кто такие белорусы, достучаться даже до тех, кто верил в «хозяйственного» и доброго Лукашенко. И донести, что мы против войны, на стороне Украины».

Жаркевич отметила, что планирует поддерживать связь с местными жителями и приезжать в гости. Волонтеры пообещали привезти новым друзьям белорусскую окрошку.

«А к Пасхе приедем сюда и будем вместе с детками раскрашивать кукол для наших белорусских добровольцев».

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