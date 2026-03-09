«Это не букет, а веник»: белоруски возмущены дорогими тюльпанами 7 9.03.2026, 12:21

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Букеты за сотни рублей оказались совсем не такими, как ожидалось.

Белоруски в соцсетях жалуются на дорогие тюльпаны, которые выглядят совсем не так, как на фото в Instagram. пишет «Салідарнасць». Букет тюльпанов за 100 долларов разочаровал, а магазин обратно не берет.

«Как вам 11 тюльпанов за 170 рублей? — пишет в Тредсе минчанка. — Вы можете сказать, что в соцсетях всегда выставляют товар в лучшем свете и можно было каким-то удивительным образом догадаться, что цветы будут НЕ как на фото в инстаграм.

И честно, вопросов бы не было, получив в подарок такой букет за 30-50 рублей, но, услышав цену, я просто заплакала».

По словам девушки, человек, отправивший ей цветы, не видел букета до покупки — прислали доставкой. Просьбу вернуть деньги и забрать букет магазин проигноировал.

А вот этот букет тюльпанов стоил больше 100 долларов в эквиваленте. Девушка, получившая его в подарок, назвала цветы недоразумением высотой 30 сантиметров и шириной с ладонь.

«Я так ждала этот день, а в итоге сижу и смотрю на этот микроскопический веник, который даже в вазе теряется. Вместо радости — сплошное разочарование и чувство, что тебя просто развели. Полное отсутствие совести», — возмущена она.

В комментарии автору поста садовод со стажем объясняет, что пионовидные тюльпаны — это низкие сорта.

«У вас голландские пионки, они действительно дороже беларуских и короче, но более плотные и стойкие. Но более 10 рублей за штуку — это, конечно, очень дорого», — прокомментировал публикацию человек, который занимается доставкой цветов.

Витеблянин Дмитрий поделился своей историей, как покупал цветы на 8-е Марта по цене как в рекламе, хотя продавец заявил, что цена повысилась, и рекламное предложение уже неактуально.

А в Витебске к вечеру 8-го марта тюльпаны продавали по рублю за штуку, сообщают пользователи Тредса.

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