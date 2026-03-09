В Санкт-Петербурге вслед за Москвой отключили интернет

В Санкт-Петербурге вслед за Москвой отключили интернет8
- 9.03.2026, 12:44
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Не работают мессенджеры, не открываются сайты и банковские приложения.
Санкт-Петербург вслед за Москвой столкнулся с отключениями мобильного интернета. Блокировки начались после 6 утра 9 марта, следует из данных Downdetector. Всего поступило почти 2500 жалоб. Жители пишут, что у них не работают мессенджеры, не открываются сайты и банковские приложения. Доступ есть только к «белым спискам», пишет The Moscow Times.
Отключения совпали по времени с сообщением губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко об опасности беспилотников и возможном «понижении скорости мобильного интернета». На сбои пожаловались более 500 жителей региона. После 10 часов Дрозденко отчитался о снятии угрозы и одном сбитом дроне. Власти самого Петербурга об ограничениях мобильного интернета и прилетах не сообщали.
В Москве мобильный интернет отключают уже пятый день. Сервис до сих пор фиксирует жалобы. При этом сайты из «белого списка», в том числе «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса», маркетплейсы и ресурсы госорганов, продолжают работать.
Накануне операторы «Билайн», «МегаФон» и Т2 заявили, что сбои вызваны «внешними ограничениями», к которым они отношения не имеют. Источники «Коммерсанта» на телеком-рынке сообщили, что операторам поступило распоряжение ограничить мобильный интернет в отдельных районах столицы.