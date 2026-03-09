В Санкт-Петербурге вслед за Москвой отключили интернет 8 9.03.2026, 12:44

6,480

Не работают мессенджеры, не открываются сайты и банковские приложения.

Санкт-Петербург вслед за Москвой столкнулся с отключениями мобильного интернета. Блокировки начались после 6 утра 9 марта, следует из данных Downdetector. Всего поступило почти 2500 жалоб. Жители пишут, что у них не работают мессенджеры, не открываются сайты и банковские приложения. Доступ есть только к «белым спискам», пишет The Moscow Times.

Отключения совпали по времени с сообщением губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко об опасности беспилотников и возможном «понижении скорости мобильного интернета». На сбои пожаловались более 500 жителей региона. После 10 часов Дрозденко отчитался о снятии угрозы и одном сбитом дроне. Власти самого Петербурга об ограничениях мобильного интернета и прилетах не сообщали.

В Москве мобильный интернет отключают уже пятый день. Сервис до сих пор фиксирует жалобы. При этом сайты из «белого списка», в том числе «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса», маркетплейсы и ресурсы госорганов, продолжают работать.

Накануне операторы «Билайн», «МегаФон» и Т2 заявили, что сбои вызваны «внешними ограничениями», к которым они отношения не имеют. Источники «Коммерсанта» на телеком-рынке сообщили, что операторам поступило распоряжение ограничить мобильный интернет в отдельных районах столицы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com