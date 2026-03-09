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Квентин Тарантино рассказал о месте, которое его всегда вдохновляет

  • 9.03.2026, 16:10
  • 1,894
Квентин Тарантино рассказал о месте, которое его всегда вдохновляет
Квентин Тарантино

Им оказался легендарный бар в Голливуде.

Легендарный режиссер Квентин Тарантино, хотя родился в Теннесси, большую часть детства провел в Калифорнии. Влияние Голливуда и близость к легендарным студиям пробудили в нем желание стать режиссером. Первый сценарий он написал в 14 лет, а в 1992 году дебютировал как режиссер с фильмом «Бешеные псы», пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Лос-Анджелес стал постоянным фоном для героев Тарантино: городские улицы, закусочные, бары и апартаменты в «Криминальное чтиво», а также Голливуд 1960-х в «Однажды в Голливуде». Город продолжает его вдохновлять, и он охотно отдает дань уважения любимой «кино-столице».

Особое место в сердце режиссера занимает классический гастропаб «Barney’s Beanery», открытый в 1920-х годах. Бар появлялся в фильмах «Бриолин», «Дорз» и «Подставное тело» режиссера Брайана Де Пальмы, к которому Тарантино питает особое уважением.

«Когда кто-то впервые приезжает в Лос-Анджелес, я люблю водить его в «Beanery». Это невероятный опыт», — говорит режиссер. Он особенно ценит один маленький столик с перегородкой, который помогает сосредоточиться на работе и генерировать новые идеи.

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