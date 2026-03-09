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Футбольный матч в Бразилии завершился массовой дракой и 23 удалениями

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  • 9.03.2026, 17:28
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Футбольный матч в Бразилии завершился массовой дракой и 23 удалениями

Для восстановления порядка понадобилось вмешательство военной полиции.

За 30 секунд до конца компенсированного ко второму тайму времени между вингером «Крузейро» Кристианом и вратарем «Атлетико Минейро» Эверсоном в финале чемпионата штата Минейро произошла стычка после того, как игрок при попытке сыграть на добивании врезался в голкипера, который забрал мяч, пишет «Трибуна».

Стычка переросла в массовую драку между игроками обеих команд. Матч был остановлен более чем на 10 минут.

Для прекращения драки были вызваны сотрудники службы безопасности команд и военная полиция. Рефери Матеус Кандансан попросил полицейских о защите во время хаотичной ситуации. После того, как страсти утихли, матч был завершен без удалений игроков с поля судьей.

Однако уже в протокол встречи арбитр внес 23 прямых красных карточки.

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