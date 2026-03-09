Футбольный матч в Бразилии завершился массовой дракой и 23 удалениями 2 9.03.2026, 17:28

3,622

Для восстановления порядка понадобилось вмешательство военной полиции.

За 30 секунд до конца компенсированного ко второму тайму времени между вингером «Крузейро» Кристианом и вратарем «Атлетико Минейро» Эверсоном в финале чемпионата штата Минейро произошла стычка после того, как игрок при попытке сыграть на добивании врезался в голкипера, который забрал мяч, пишет «Трибуна».

Стычка переросла в массовую драку между игроками обеих команд. Матч был остановлен более чем на 10 минут.

Для прекращения драки были вызваны сотрудники службы безопасности команд и военная полиция. Рефери Матеус Кандансан попросил полицейских о защите во время хаотичной ситуации. После того, как страсти утихли, матч был завершен без удалений игроков с поля судьей.

Однако уже в протокол встречи арбитр внес 23 прямых красных карточки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com