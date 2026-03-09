Футбольный матч в Бразилии завершился массовой дракой и 23 удалениями

Футбольный матч в Бразилии завершился массовой дракой и 23 удалениями2
- 9.03.2026, 17:28
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Для восстановления порядка понадобилось вмешательство военной полиции.
За 30 секунд до конца компенсированного ко второму тайму времени между вингером «Крузейро» Кристианом и вратарем «Атлетико Минейро» Эверсоном в финале чемпионата штата Минейро произошла стычка после того, как игрок при попытке сыграть на добивании врезался в голкипера, который забрал мяч, пишет «Трибуна».
Стычка переросла в массовую драку между игроками обеих команд. Матч был остановлен более чем на 10 минут.
Для прекращения драки были вызваны сотрудники службы безопасности команд и военная полиция. Рефери Матеус Кандансан попросил полицейских о защите во время хаотичной ситуации. После того, как страсти утихли, матч был завершен без удалений игроков с поля судьей.
Однако уже в протокол встречи арбитр внес 23 прямых красных карточки.