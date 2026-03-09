Трамп призвал дать убежище иранским футболисткам в Австралии 11 9.03.2026, 19:05

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Спортсменки не стали петь гимн страны в первом матче Кубка Азии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Австралии следует предоставить убежище футболисткам сборной Ирана после Кубка Азии, иначе их «скорее всего, убьют» после возвращения на родину. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Австралия совершит «ужасную гуманитарную ошибку», если позволит насильно вернуть футболисток в Иран.

«Не делайте этого, господин премьер-министр, предоставьте им убежище. Если вы не хотите, США заберут их», — отметил Трамп.

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