Украинские военные срывают планы россиян по захвату двух городов
- 9.03.2026, 22:56
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Оккупанты активизировались в районе Покровска и Мирнограда.
Силы обороны сдерживают наступление врага в районе Покровска и Мирнограда, срывая планы оккупантов по полному их захвату. Об этом сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
«Силы обороны препятствуют намерениям врага, нанося ему существенные потери в живой силе и технике», – говорится в сообщении.
В течение прошлой недели военные ликвидировали 763 ударные беспилотники, поразили 55 точек запуска БпЛА и уничтожили 7 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.