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Украинские военные срывают планы россиян по захвату двух городов

  • 9.03.2026, 22:56
  • 2,550
Украинские военные срывают планы россиян по захвату двух городов

Оккупанты активизировались в районе Покровска и Мирнограда.

Силы обороны сдерживают наступление врага в районе Покровска и Мирнограда, срывая планы оккупантов по полному их захвату. Об этом сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Силы обороны препятствуют намерениям врага, нанося ему существенные потери в живой силе и технике», – говорится в сообщении.

В течение прошлой недели военные ликвидировали 763 ударные беспилотники, поразили 55 точек запуска БпЛА и уничтожили 7 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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