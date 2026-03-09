закрыть
14 июня 2026, воскресенье, 23:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Регулярные рейсы между Минском и Дубаем приостановлены

  • 9.03.2026, 23:09
  • 1,504
Регулярные рейсы между Минском и Дубаем приостановлены

До 28 марта.

Белавиа сообщила об изменениях в расписании полетов между Минском и Дубаем. Регулярные рейсы по этому направлению временно приостановлены до 28 марта. Причиной стал отзыв слотов и разрешений авиационными властями Дубая.

При этом для пассажиров продолжают организовывать вывозные рейсы. Ближайший такой рейс запланирован на 11 марта. Купить билеты на него могут и те пассажиры, у которых нет билетов авиакомпании Belavia, но они хотят вылететь из ОАЭ.

В авиакомпании также сообщили, что билеты на отмененные рейсы в Дубай и обратно, а также на рейсы с датами вылета 29, 30 и 31 марта можно вернуть без штрафов.

Ранее, с 6 по 8 марта, авиакомпания совершила три вывозных рейса из Дубая. Два из них выполнялись на самолетах Boeing 737-800 с технической посадкой в Актау, еще один — на Airbus A330-200. За эти дни в Беларусь вернулись 645 пассажиров. Еще один рейс сейчас находится на пути из Дубая в Минск.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный