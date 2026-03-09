Регулярные рейсы между Минском и Дубаем приостановлены
- 9.03.2026, 23:09
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До 28 марта.
Белавиа сообщила об изменениях в расписании полетов между Минском и Дубаем. Регулярные рейсы по этому направлению временно приостановлены до 28 марта. Причиной стал отзыв слотов и разрешений авиационными властями Дубая.
При этом для пассажиров продолжают организовывать вывозные рейсы. Ближайший такой рейс запланирован на 11 марта. Купить билеты на него могут и те пассажиры, у которых нет билетов авиакомпании Belavia, но они хотят вылететь из ОАЭ.
В авиакомпании также сообщили, что билеты на отмененные рейсы в Дубай и обратно, а также на рейсы с датами вылета 29, 30 и 31 марта можно вернуть без штрафов.
Ранее, с 6 по 8 марта, авиакомпания совершила три вывозных рейса из Дубая. Два из них выполнялись на самолетах Boeing 737-800 с технической посадкой в Актау, еще один — на Airbus A330-200. За эти дни в Беларусь вернулись 645 пассажиров. Еще один рейс сейчас находится на пути из Дубая в Минск.