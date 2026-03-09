Британия отправила истребители на защиту ОАЭ от Ирана 1 9.03.2026, 23:37

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Специалисты Королевских военно-воздушных сил развернуты как минимум в пяти странах Ближнего Востока.

Великобритания направила истребители для патрулирования воздушного пространства над Объединенными Арабскими Эмиратами на фоне эскалации конфликта с Ираном, передает ВВС.

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что британские военные выполняют оборонительные воздушные миссии в поддержку союзников в регионе.

Он подчеркнул, что реакция Великобритании «всегда базировалась на военных рекомендациях».

Глава британского оборонного ведомства назвал иранский режим «разрушительной силой, которая убила протестующих», и призвал Тегеран отказаться от ядерных амбиций и вернуться к переговорам.

По словам Хили, британские военные уже сбили два беспилотника - один над Иорданией, второй над Бахрейном.

В то же время Великобритания продолжает наращивать свое присутствие в регионе. Третий вертолет Wildcat прибыл на Кипр, а специалисты Королевских военно-воздушных сил развернуты как минимум в пяти странах Ближнего Востока.

Кроме того, в Катаре базируются восемь британских самолетов, а на Кипре, как отметил министр, Лондон имеет «больше самолетов, чем любая другая страна».

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