В Неман выпустили 10 тысяч золотых рыбок

В Неман выпустили 10 тысяч золотых рыбок13
- 1.04.2026, 18:34
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Зачем?
Сразу 10 тыс. золотых рыбок запустили в акваторию Немана. Так ли это на самом деле, разбирался NewGrodno.
О этом журналистам сообщил житель Гродно, который стал свидетелем необычного зарыбления.
«Мне прямо сказали, что это не для красоты, а для пользы реки», – рассказал Алексей.
На деле оказалось, что рыбки действительно золотые – это были караси соответствующего окраса.
Их вырастили для водоемов в больших городах. Они питаются мусором, илом, растениями – всем тем, что засоряет воду. Работают как санитары реки.
За «новоселами» будут следить. Каждая особь оснащена GPS-трекером. Поэтому специалисты смогут отслеживать перемещение карасей и оценивать эффективность их работы .
Рыбаков предупредили: вылавливать эту рыбу нельзя. За каждую грозит внушительный штраф. За этим проследит специальный экологический патруль.