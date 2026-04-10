Участники культовых украинских групп «Океан Ельзи» и «Бумбокс» объединились в джазовое трио 4 10.04.2026, 18:30

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Денис Дудко, Александр Люлякин и Павел Литвиненко

Фото: sigmundfriends/Instagram)

Музыканты уже выпустили первый сингл.

Денис Дудко из «Океана Ельзи» и Александр Люлякин и Павел Литвиненко из «Бумбокс» объединились в джазовое трио Sigmund Friends. Они выпустили первую композицию In the Trenches, которая войдет в дебютный альбом Path of Glory.

Такие музыкальные объединения обычно называют супер группами. Участники же культовых групп «Океан Ельзи» и «Бумбокс» создали трио, сочетающее джазовую основу с фанком, соулом, роком, а все это дополняет кинематографическое настроение, пишет New Voice.

В группу вошли пианист, клавишник и музыкальный продюсер группы «Бумбокс» Павел Литвиненко, сотрудничал с David Gilmour, Dennis Adu, Maru и многими другими; автор музыки к ряду композиций «Бумбокса», в частности из альбома Люди, контрабасист, бас-гитарист группы «Океан Ельзи», соавтор музыки хита Обійми, участник Maru и Denys Dudko Sextet Денис Дудко и Александр Люлякин барабанщик Бумбокса, работал с Hidden Element Live, The Erised, Maru, David Gilmour и другими; композитор театральной постановки Burning Doors, вошедшей в список лучших спектаклей года по версии The New York Times.

«Sigmund Friends — не классическое фортепианное джазовое трио. Наша музыка — смесь жанров и, главное, свобода — основной признак нашего звучания. Но кроме нее, важны еще индивидуальный стиль и вкус, которые каждый привносит в музыку благодаря своему опыту и музыкальному багажу», — поделились музыканты.

Дебютный альбом Path of Glory выйдет уже 24 апреля. В него войдут 20 авторских композиций. А первый сингл — In The Trenches — это посвящение людям, которые, по словам музыкантов, не всегда видимы, но именно на них все держится.

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