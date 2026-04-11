ИИ научился «слышать» поломки автомобилей 11 11.04.2026, 15:50

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Теперь алгоритмы могут диагностировать неисправности по звуку.

Новая технология на базе искусственного интеллекта позволяет диагностировать неисправности автомобиля по звуку еще до визита в сервис. Разработку представила компания AutoSonix, предложив решение, способное сделать диагностику быстрее и точнее, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Устройство анализирует звуки работы автомобиля в реальном времени. Система сопоставляет аудиоданные с техническими показателями и выявляет возможные проблемы в двигателе, сцеплении и других ключевых узлах.

Разработчики отмечают, что традиционная диагностика часто зависит от опыта конкретного механика, из-за чего результаты могут отличаться. Новая система устраняет этот фактор, предоставляя единый и объективный анализ вне зависимости от уровня подготовки специалиста.

Кроме того, платформа использует предиктивную аналитику, позволяя заранее выявлять потенциальные поломки и снижать затраты на ремонт. Она также может применяться для оценки состояния автомобиля при продаже и управления автопарком.

Отдельное внимание привлекает мобильное приложение, основанное на той же технологии. Пользователю достаточно записать звук двигателя на смартфон, чтобы получить предварительную диагностику и понять, требуется ли срочный ремонт.

Эксперты считают, что подобные решения могут существенно изменить рынок автосервиса, сделав диагностику доступной не только профессионалам, но и обычным водителям.

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