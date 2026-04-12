Белоруска ушла из IT и создала свое «Министерство уюта» 6 12.04.2026, 13:04

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Девушка потеряла в доходах, но стала счастлива.

Аккаунт Тони в Instagram называется «Министерство уюта». И когда приезжаешь к ней в гости, сразу понимаем почему. В доме, который находится в деревне в 35 км от Минска, повсюду вещи ручной работы, растения и любопытные детали. У большого панорамного окна спит кот Зяблик, а на полу лежат домотканые ковры. И сделаны они самой хозяйкой. Девушка освоила ткачество несколько лет назад и так влюбилась в это ремесло, что даже бросила ради него высокооплачиваемую работу, пишет Onliner.

Можно ли стать счастливее, если уйти из «айти» в ремесленники, и в чем секрет хюгге по-белорусски?

Дом «два в одном»

На улице ветрено и дождливо, в такую погоду хочется скорее спрятаться под крышу. Тоня выходит к нам навстречу, к ней тут же подбегает пятнистая кошка.

— Это ваша?

— Я кормлю ее, но вообще она не домашняя, прячется в котельной. Друг даже сделал там специальный вход для нее и еще одного уличного кота. И слово «котельная» заиграло новыми красками, — улыбается девушка.

Тоня живет в блокированном доме на две семьи: одна часть принадлежит ей, другая — ее другу Тарасу.

— Как-то мы вместе сплавлялись на байдарках, и я поделилась своими планами о переезде за город. Тарас сказал, что тоже давно об этом думает. В то время я уже активно искала участки и даже съездила на аукцион, но проиграла его. И тут мне позвонил друг семьи и сказал, что в его деревне есть хорошее место. Вариант оказался действительно очень заманчивым. Но для меня одной земли было слишком много, а цена оказалась слишком высокой. Поэтому я предложила Тарасу взять участок на двоих. Он согласился, и мы начали стройку.

Почему не построили два разных дома? На одном участке этого сделать нельзя, не законно. А вообще девушка видит много плюсов в таком соседстве.

— У нас одна котельная на двоих, общие коммуникации — это выгодно. Ну и в целом жить рядом с другом веселее. Да и всегда есть к кому обратиться за помощью, в случае чего.

С основной частью работ ребята справились за три года, но ремонт и апгрейд пространства продолжаются.

— Очень многое делали сами, в том числе проект здания. Правда, потом все еще архитектор пересчитывал, менял какие-то параметры, чтобы оно не рухнуло. (Смеется.) В своей части дома я красила стены, прибивала плинтуса, выкладывала плитку в кладовке, смастерила ограждения на втором этаже, что-то из мебели. Я вообще люблю работать руками и видеть результат своих действий.

«Я не видела продуктов своего творчества, и это начало меня угнетать»

Именно любовь к ручному творчеству и привела девушку в ткачество. Но давайте обо всем по порядку.

По профессии Тоня графический дизайнер. Больше 10 лет она успешно сотрудничала с разными IT-компаниями, разрабатывала для них логотипы, презентации, айдентику и др. Получала за это хорошие деньги. В последнее время ее зарплата была около €3000. Свою работу девушка в общем-то любила, а доход от нее позволил накопить на участок и построить дом. И, казалось бы, чего еще хотеть? Но в какой-то момент у Антонины случилось серьезное выгорание.

— Я не видела продуктов своего творчества, не могла до них дотронуться. Все, что я создавала как графический дизайнер, существовало только в виртуальном мире. И меня начало это угнетать. Вообще я с раннего детства занималась всяким рукоделием: в четыре года мама отдала меня в кружок по рисованию, где мы также лепили из глины, вырезали вытинанки, осваивали гравюру и батик. Бабушка научила меня вязать. И это всегда было со мной — параллельно с основной работой я постоянно что-то мастерила из разных материалов.

Однажды девушка гуляла по парку истории «Сула» и зашла в дом ткачества. То, что она там увидела, было для нее совершенно непонятным, но очень интересным. Захотелось попробовать себя в этом ремесле.

— Я спросила у местной ткачихи Елены, где в Минске можно обучиться ткачеству. Она рассказала, что у нас есть текстильная мастерская «Ярна», и дала контакт ее руководительницы Натальи Ярмолинской. Недолго думая, я пошла туда на занятия. Продолжаю ездить в студию до сих пор, но уже реже, ведь дома появился свой ткацкий станок.

«Моя двоюродная бабушка была профессиональной ткачихой»

Когда отец Тони узнал о новом увлечении дочери, то вспомнил, что в его родной деревне в Гродненской области есть то, что ей может очень пригодиться. На чердаке дома своей двоюродной сестры мужчина нашел разобранный ткацкий станок. Когда-то кросны принадлежали жене его дяди, которая была профессиональной деревенской ткачихой.

— В деревнях ведь обычно как: летом люди работали в полях, а зимой рукодельничали. Но были мастера, которые круглый год занимались ремеслом — например, ткачеством — и делали это на высоком уровне. От других работ их освобождали, потому что они ткали не только для своей семьи, но и на заказ. Моя двоюродная бабушка была как раз такой ткачихой — умела заправлять разные узоры и помогала это делать другим.

Тут сама Тоня садится за станок, чтобы продемонстрировать нам процесс. Прокладывания утка, прибивание ниток, нажатие на педали — с помощью ловких движений рук и ног в ковре на заправленной основе появляется еще один ряд. Несмотря на то что ткачество — работа сидячая, это довольно серьезная физическая нагрузка. И у нее есть свои последствия.

— Спина порой просто отваливается. Если бы не фитнес, на который я регулярно хожу, вообще было бы тяжело. Движения за ткацким станком однообразные, и чтобы это компенсировать, нужно заниматься спортом.

Поддерживать тело в форме Тоне также помогают пешие походы и сплавы на байдарках. Любовь к природе и туризму досталась ей по наследству.

— Мой дедушка был альпинистом, мама тоже любила активный отдых и горы. Брала меня с собой в пешие походы, мы во многих местах с ней были и на Кавказе, и в Альпах. Я вообще люблю путешествовать — как по Беларуси, так и по миру, объехала около 20 стран.

«Ткачество для меня — синтез математики и творчества»

В своем творчестве Тоня вдохновляется белорусской культурой, однако не полностью следует ей. Она использует народные мотивы и узоры, при этом любит экспериментировать с нитками и цветами.

— Мне нравится на основе какой-то техники придумывать что-то свое, играть с разными сочетаниями. Ткачество для меня — это синтез математики и творчества, где даже в рамках одной техники есть пространство для маневра. Если ты понимаешь, из чего складывается узор, можно пробовать разную последовательность и чередование ниток, чтобы получать новые вариации. И только какой-то внутренний компас красоты определяет то, что ты будешь создавать.

На ткацком станке Тоня мастерит разное, но пока в основном — напольные ковры. «Это же так уютно, когда они есть», — отмечает девушка. Также ей приходят заказы и на коврики для йоги. Наша героиня не слышала о том, чтобы кто-то делал их раньше.

— Идею подал мой заказчик из Израиля. Ему понравился один узор, с которым я ткала обычные ковры, и он спросил, могу ли я сделать такой же, но только для йоги. Я подумала, почему бы и нет? Прикинула, что полотно должно быть чуть тоньше и длиннее, покрыла обратную сторону жидким латексом, чтобы оно не скользило. В итоге заказчик тестировал изделие полгода и остался доволен — коврик оказался прочным, а заниматься на нем удобно. Так я поняла, что можно делать йога-коврики и дальше.

В своих работах Тоня использует натуральные материалы: хлопок, шерсть и др. На само изготовление ковра уходит примерно 10 часов. Но перед тем как приступить к ткачеству, нужно рассчитать проект, выбрать узоры, заправить нитки — на это уходит дня два.

За три года работы на ткацком станке Тоня также научилась создавать ткани. Пока, правда, получилось только два полотна.

— У меня есть бабушкина юбка, крой которой мне очень нравится, а вот сам материал — нет. Это полиэстер. Так что я решила соткать шерстяное полотно и сделать копию этой вещи.

— Вторая ткань ручной работы появилась благодаря поездке в Лидский дом ремесел. Вместе с другими ученицами мастерской «Ярна» мы осваивали там уникальную технику — фактурное ткачество на досках.

«С тех пор как я ушла из графического дизайна, доход у меня, конечно, упал»

Уже полгода Тоня не выполняет заказы по графическому дизайну: она закрыла ИП, зарегистрировалась как ремесленник и полностью сосредоточилась на ткачестве. Девушка продает свои работы через знакомых и Instagram, планирует также сделать сайт, чтобы разместить весь ассортимент изделий.

Кроме домотканых ковров мастерица делает сумочки из стеклянных и деревянных бусин, а также необычные блокноты. Их фишка — коптский переплет, самый древний из всех существующих. Все эти вещи тоже можно купить.

— Стоимость одного моего ковра — €300, в месяц я продаю таких где-то два. Хотелось бы 10, конечно. (Смеется.) Но я ни о чем не жалею — мне безумно нравится создавать вещи, которые можно потрогать.

— А не боялись уходить с хорошо оплачиваемой работы в ремесленничество?

— Было страшно, да. Но еще страшнее было не заниматься тем, чем действительно хочется. К тому же у меня была финансовая подушка безопасности, которая придавала уверенности, что я справлюсь.

«Совместное творчество — мой любимый вид коммуникации с людьми»

Рядом с Тоней чувствуешь себя спокойно. Говорить хочется медленнее, а замечать больше. Наверное, потому, что сама девушка — пример какой-то неосязаемой внутренней гармонии. Это результат жизни на природе и занятия ткачеством?

— Вообще я никогда особо не напрягалась. (Смеется.) Но да, с самого детства я хотела жить ближе к природе, мне не нравятся квартиры и города. Папа с братом, кстати, тоже живут в деревне, а мама ищет дом где-то недалеко отсюда, чтобы переехать. В Минск я сейчас езжу редко — в основном на фитнес и на ткачество. И то, как я уже говорила, когда дома появился станок, стала появляться в мастерской реже. Но все равно очень люблю там бывать.

Первое время девушка немного робела перед своим собственным станком. В студии ведь всегда есть у кого спросить совета, если что-то пошло не так. А тут Тоня осталась один на один с кроснами. Но быстро привыкла к этому и оценила — ведь сейчас не надо делить машину с напарницей, договариваться о проекте и узорах. Можно самой все выбрать и полностью уйти в процесс. А исправить какие-то неполадки в станке Тоне не трудно — она владеет столяркой.

Эту тумбочку в ванной девушка сделала сама

— Но в целом мне очень нравится совместное творчество — это мой любимый вид коммуникации с людьми. Ко мне часто приезжают друзья, остаются ночевать — места хватает. И, как правило, мы не просто разговариваем, а параллельно чем-то занимаемся. Например, недавно делали гипсовые подсвечники и баночки, пробовали цианотипию.

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