Окончательное предложение 4 13.04.2026, 7:49

10,356

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Слова Трампа напоминают атмосферу казино в Лас-Вегасе.

Когда президент США Дональд Трамп и его ближайшее окружение называют что-то «окончательным» или «лучшим предложением», это нередко напоминает атмосферу казино в Лас-Вегасе: «ваш последний шанс удвоить ставку» — перед тем как дилер снова перетасует колоду. Об этом пишет NDTV.

«Такие формулировки должны звучать решительно, даже как нечто необратимое. Однако те, кто годами наблюдал за его переговорами, привыкли относиться к ним с осторожностью», — отмечает издание.

Так, в воскресенье, после того как переговоры в Исламабаде не привели к соглашению с Ираном, вице-президент США Джей Ди Вэнс использовал эту формулировку, выступая от имени Трампа.

«США и Иран не смогли договориться о прекращении войны на Ближнем Востоке. При этом немедленного возобновления боевых действий не произошло, и в регионе сохранялась надежда на то, что хрупкое перемирие устоит», — говорится в материале.

Отмечается, что эта встреча стала переговорами самого высокого уровня между сторонами со времен исламской революции в Иране 1979 года. Поэтому вновь возникает вопрос: если Трамп или его администрация называют предложение «окончательным и лучшим», действительно ли оно является таковым?

«Мы покидаем эти переговоры с очень простым предложением — подходом, основанным на взаимопонимании, который является нашим окончательным и лучшим предложением. Посмотрим, примут ли его иранцы», — заявил Вэнс.

Во время переговоров он также около десяти раз связывался с Трампом по телефону. При этом американский лидер поручил участникам диалога «приехать с доброй волей и приложить максимум усилий для заключения соглашения».

«Многие СМИ сообщали, что Трамп поддержал или одобрил это предложение. Однако ни в одной его прямой цитате не звучали слова «окончательное предложение» или «лучшее предложение» Отдельно он отметил журналистам, что соглашение «ничего не меняет» для США, поскольку “мы полностью победили эту страну», — подчеркивается в публикации.

Издание также напоминает, что подобные формулировки Трамп использовал и ранее — в переговорах с Северной Кореей, Китаем, а также неоднократно в контексте Украины.

Так, 22 апреля 2025 года в предложении США, представленном украинским чиновникам в Париже, прямо указывалось, что это «окончательное предложение» американского президента.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com