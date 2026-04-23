23 апреля 2026, четверг, 23:06
Дом за базовую недалеко от Минска урвали с ажиотажем

  23.04.2026, 15:43
Дом за базовую недалеко от Минска урвали с ажиотажем

Цена выросла в 652 раза.

В Минской области продолжают проводиться аукционы по продаже пустующих и заброшенных домов. Один такой лот реализовали вчера на площадке «БУТБ-Имущество». Начальная стоимость дома была небольшой — всего одна базовая, то есть 45 рублей. В процессе торгов случилась настоящая схватка между желающими стать владельцем объекта. В итоге его стоимость выросла в 652 раза, отмечает «Онлайнер».

Пустующий деревянный дом находится в деревне Крупка Пуховичского района. Выглядит он невзрачно: заросший участок, покосившаяся крыша, выцветшие фасады.

Да и локация у него ничем не примечательная. Рядом нет озер, лесов или даже захудалой речушки. Неподалеку лишь шумит трасса и греются под солнышком поля.

Тем не менее желающих стать новым хозяином старых стен было много. На торги зарегистрировалось рекордное количество участников за всю историю — 21. За довольно непродолжительное время было сделано максимальное количество ставок с начала этого года — 13 014.

В итоге стартовая стоимость в 45 рублей выросла почти в 652 раза — до финальных 29 326 рублей.

В «БУТБ-Имущество» отмечают, что за такие суммы пустующие дома раньше не продавались. Что же стало триггером для покупателей, с чем связан ажиотаж? Вопрос философский, но кое-какие причины все же есть:

— У дома есть весомые козыри: участок в 25 соток, удобная логистика — 300 м до трассы М5, близость к центру страны — всего 45 км от Минска. Именно в столице и проживает победитель аукциона. Ну и растущий интерес к загородной недвижимости усиливает конкуренцию.

Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
Ошибка не отменена, а отложена
Ошибка не отменена, а отложена Петр Олещук
Уроки для недоросля
Уроки для недоросля Ирина Халип
Кремль струхнул
Кремль струхнул Александр Невзоров