30 апреля 2026, четверг, 14:31
Макрон отреагировал на слова Карла III, который потроллил Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон с юмором отреагировал на шутку британского короля Карла III о роли Британии и Франции в истории Америки. Шутка монарха касалась того, на каком языке бы разговаривали в Америке, если бы не британцы.

Об этом Макрон написал в соцсети X. Забавная ситуация в Белом доме произошла во время визита Карла III в США.

Эммануэль Макрон лаконичной фразой отреагировал на остроумную шутку, которая прозвучала во время государственного ужина в Белом доме с участием британского короля Карла III. Монарх пошутил над президентом США Дональдом Трампом, сказав, что «если бы не Великобритания, то американцы, вероятно, сегодня разговаривали бы на французском языке».

Президент Франции в ответ на эту остроумную ситуацию коротко и с юмором написал в соцсети Х: «Это было бы шикарно».

Напомним, шутка монарха была ответом на заявление Дональда Трампа, которое тот сделал в январе на саммите в Давосе. Он тогда сказал, что без помощи США во Второй мировой войне «вы бы разговаривали на немецком и немного на японском».

Замечание короля звучало в доброжелательном тоне, что показывало теплые отношения между Лондоном и Вашингтоном, несмотря на напряженность вокруг войны в Иране.

