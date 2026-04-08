Маск через суд потребовал отстранить Альтмана от руководства в OpenAI 2 8.04.2026, 18:15

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Год назад OpenAI сама подавала в суд на Маска.

Американский предприниматель Илон Маск добивается отстранения главы OpenAI Сэма Альтмана в рамках судебного разбирательства, которое может начаться уже в апреле, сообщает CNBC.

Согласно поданному во вторник ходатайству, юристы Маска потребовали в случае признания вины руководства компании снять Альтмана с должности директора некоммерческого совета OpenAI, а также отстранить его и Грега Брокмана от руководящих позиций в коммерческом подразделении.

«Истец будет добиваться отстранения Альтмана от должности директора некоммерческой организации OpenAI, а также отстранения Альтмана и Брокмана от должностей руководителей коммерческой организации OpenAI», — говорится в документе.

Маск также требует вернуть OpenAI к полноценной некоммерческой модели работы.

Судебное разбирательство связано с иском, поданным Маском в 2024 году. Он обвиняет руководство OpenAI в том, что компания по разработке искусственного интеллекта, которую он помог основать более десяти лет назад, «усердно манипулировала» им и обманом заставила его пожертвовать $38 млн, обещая, что организация останется некоммерческой.

Отбор присяжных для рассмотрения дела должен начаться 27 апреля в федеральном суде Окленда (штат Калифорния).

В OpenAI отвергли претензии предпринимателя. В компании заявили, что иск является попыткой оказать давление на конкурента. «Правда в том, что этот случай всегда был связан с тем, что Илон стремится получить больше власти и денег для достижения своих целей. Его иск остается не чем иным, как кампанией преследования, движимой эго, завистью и желанием замедлить развитие конкурента», — говорится в заявлении компании.

В январе 2026-го Маск подал в суд иск к OpenAI и Microsoft, в котором потребовал от компаний выплатить ему компенсацию в размере от $79 млрд до $134 млрд. Маск утверждает, что компания OpenAI, изначально позиционировавшаяся как некоммерческая, отказалась от этих принципов, в том числе заключив партнерство с Microsoft.

В OpenAI, в свою очередь, отмечали, что неоднократные иски Маска — это попытки «затормозить развитие» компании и продвинуть собственный проект xAI и что он систематически искажает факты в рамках этой стратегии. Год назад компания обращалась в суд из-за постоянного давления со стороны Маска.

В конце февраля 2026-го OpenAI привлекла дополнительные $110 млрд инвестиций, что укрепило ее позиции в гонке ИИ. Общая оценка компании составляет $730 млрд. FT назвала событие крупнейшим раундом инвестиций в стартап за всю историю.

Вместе с этим OpenAI готовится к выходу на биржу к концу 2026 года. С этой целью бóльшую часть прошлого года компания потратила на то, чтобы обеспечить себе значительные вычислительные мощности для поддержки продуктов и дальнейшего роста.

Маск являлся сопредседателем OpenAI наряду с ее нынешним гендиректором Сэмом Альтманом. Компания была основана в 2015 году. В 2018 году Маск покинул совет директоров OpenAI. Спустя пять лет он основал собственную компанию xAI по разработке искусственного интеллекта, а в 2024 году инициировал судебный процесс против Альтмана. Предметом спора стали коммерческие планы Альтмана по управлению компанией, выразившиеся в том числе в сотрудничестве с Microsoft.

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