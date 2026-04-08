В Пентагоне посчитали, сколько кофе выпили военные за время войны в Иране 5 8.04.2026, 19:53

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Цифра впечатляет.

За время операции «Эпическая ярость» сотрудники министерства обороны США выпили более 3,5 млн л кофе, сообщил на брифинге глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, трансляция была в Х.

«Мы съели более 6 млн порций еды, выпили около 950 000 галлонов кофе (более 3,5 млн л — ред.), 2 млн энергетических напитков и потребили большое количество никотина», — сообщил Кейн. Он добавил, что у его коллег это не вызвало проблем со здоровьем.

На брифинге Кейн и глава Пентагона Пит Хегсет отчитались о результатах военной операции в Иране. По словам Кейна, Тегеран потерял 80% систем противовоздушной обороны и более 90% военно-морского флота. Система командования и управления Ирана «настолько разрушена, что они не могут нормально общаться и координировать действия», отметил Хегсет.

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