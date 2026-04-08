Белый дом назвал красные линии в переговорах с Ираном 2 8.04.2026, 21:36

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Мяч на стороне Тегерана.

Президент США Дональд Трамп будет вести переговоры с Ираном только при условии свободного прохода через Ормузский пролив, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает CNN.

«Пока Ормузский пролив остается открытым без ограничений и задержек, эти чрезвычайно деликатные и сложные переговоры будут проходить за закрытыми дверями в течение следующих двух недель», — сказала она.

По словам Ливитт, Иран заверил Белый дом в том, что он разрешает движение через Ормузский пролив, несмотря на сообщения о перекрытии этого водного пути. В частном порядке США сегодня наблюдали увеличение движения судов в проливе, добавила она, подчеркнув, что любое его перекрытие будет для Вашингтона «совершенно неприемлемым» развитием событий.

Ливитт также уточнила, что США будут рассматривать взимание Ираном платы за пересечение Ормузского пролива как ограничение.

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