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Белый дом назвал красные линии в переговорах с Ираном

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  • 8.04.2026, 21:36
  • 5,588
Белый дом назвал красные линии в переговорах с Ираном

Мяч на стороне Тегерана.

Президент США Дональд Трамп будет вести переговоры с Ираном только при условии свободного прохода через Ормузский пролив, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает CNN.

«Пока Ормузский пролив остается открытым без ограничений и задержек, эти чрезвычайно деликатные и сложные переговоры будут проходить за закрытыми дверями в течение следующих двух недель», — сказала она.

По словам Ливитт, Иран заверил Белый дом в том, что он разрешает движение через Ормузский пролив, несмотря на сообщения о перекрытии этого водного пути. В частном порядке США сегодня наблюдали увеличение движения судов в проливе, добавила она, подчеркнув, что любое его перекрытие будет для Вашингтона «совершенно неприемлемым» развитием событий.

Ливитт также уточнила, что США будут рассматривать взимание Ираном платы за пересечение Ормузского пролива как ограничение.

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