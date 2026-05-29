Кремль махнул рукой на Россию 2 Вячеслав Ширяев

29.05.2026, 8:31

Страну разоряют, чтобы взять все-таки Малую Токмачку.

Пирамида госдолга и гиперинфляция вместо сокращения расходов — в России выбор сделан! Забыты разговоры о «приоритизации» (так назвали секвестр бюджета) и попытки обуздать раздувание дефицита бюджета. Минфин решил наращивать расходы! Вернее — не решил, а махнул рукой на их безудержный рост в первые 5 месяцев года. За январь-апрель они составили более 17 триллионов рублей — если спроецировать эту динамику до конца года, то получится около 53 триллионов вместо запланированных 44 триллионов рублей. Дефицит бюджета 2026г уже наверняка превысит немыслимые 10 триллионов рублей!

Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту» сообщил об увеличении государственных расходов на фоне растущей неопределенности в мире и, в частности, напряженности на Ближнем Востоке. По словам министра, ведомство подготовило законодательные предложения для бесперебойного исполнения обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов.

Очевидно, Кремлю не хватает на войну даже половины прежнего бюджета. На финансовую стабильность махнули рукой, чтобы взять, все-таки, Малую Токмачку.

Вячеслав Ширяев, «Телеграм»

