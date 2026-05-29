США в Совбезе ООН предостерегли Россию от ударов по Киеву
- 29.05.2026, 9:12
Москва ответит за «варварскую эскалацию».
Заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при ООН Тэмми Брюс назвала массированные российские обстрелы Киева «необъяснимой, опасной и варварской эскалацией». Она призвала к немедленному прекращению огня и проведению переговоров.
Об этом она сказала во время заседания Совета Безопасности ООН, передает «Укринформ». Также она подчеркнула, что США готовы сыграть конструктивную роль в случае готовности сторон к переговорам.
Брюс отметила, что в результате российских ударов по Украине, в частности с применением баллистических ракет «Орешник», погибли гражданские, ранения получили более сотни человек.
«Последние массированные удары по Киеву со стороны России, включая развертывание гиперзвуковых баллистических ракет «Орешник», являются необъяснимой, опасной и варварской эскалацией», – отметила она.
Брюс добавила, что во время российских атак были разрушены или повреждены музеи, объекты общественного транспорта, жилые дома и другие объекты.
Она выразила соболезнования пострадавшим и подчеркнула, что целенаправленные атаки против гражданского населения «недопустимы и отвратительны».
США предостерегли Россию от ударов по Киеву
США предостерегают Россию от так называемых систематических ударов по Киеву, из-за которых жертв может стать еще больше и в дальнейшем это может осложнить перспективы мира.
Заместитель постпреда также выразила «серьезное беспокойство» по поводу того, что Россия не соблюдает обязательства по защите дипломатических объектов и персонала в соответствии с международным правом.
«Мы напоминаем России в четких терминах о ее юридических обязательствах», – подчеркнула она, добавив, что «дипломатия и переговоры являются единственным путем к длительному миру. Соединенные Штаты вновь призывают к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня как шагу к устойчивому переговорного завершения войны», – подчеркнула Брюс.
Она также отметила, что «альтернативой является дальнейшая эскалация насилия, которая выйдет из-под контроля, – и это неприемлемо».
В случае же реальной готовности сторон к миру, по словам заместителя постпреда, США готовы сыграть конструктивную роль.