США в Совбезе ООН предостерегли Россию от ударов по Киеву 29.05.2026, 9:12

Москва ответит за «варварскую эскалацию».

Заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при ООН Тэмми Брюс назвала массированные российские обстрелы Киева «необъяснимой, опасной и варварской эскалацией». Она призвала к немедленному прекращению огня и проведению переговоров.

Об этом она сказала во время заседания Совета Безопасности ООН, передает «Укринформ». Также она подчеркнула, что США готовы сыграть конструктивную роль в случае готовности сторон к переговорам.

Брюс отметила, что в результате российских ударов по Украине, в частности с применением баллистических ракет «Орешник», погибли гражданские, ранения получили более сотни человек.

«Последние массированные удары по Киеву со стороны России, включая развертывание гиперзвуковых баллистических ракет «Орешник», являются необъяснимой, опасной и варварской эскалацией», – отметила она.

Брюс добавила, что во время российских атак были разрушены или повреждены музеи, объекты общественного транспорта, жилые дома и другие объекты.

Она выразила соболезнования пострадавшим и подчеркнула, что целенаправленные атаки против гражданского населения «недопустимы и отвратительны».

США предостерегли Россию от ударов по Киеву

США предостерегают Россию от так называемых систематических ударов по Киеву, из-за которых жертв может стать еще больше и в дальнейшем это может осложнить перспективы мира.

Заместитель постпреда также выразила «серьезное беспокойство» по поводу того, что Россия не соблюдает обязательства по защите дипломатических объектов и персонала в соответствии с международным правом.

«Мы напоминаем России в четких терминах о ее юридических обязательствах», – подчеркнула она, добавив, что «дипломатия и переговоры являются единственным путем к длительному миру. Соединенные Штаты вновь призывают к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня как шагу к устойчивому переговорного завершения войны», – подчеркнула Брюс.

Она также отметила, что «альтернативой является дальнейшая эскалация насилия, которая выйдет из-под контроля, – и это неприемлемо».

В случае же реальной готовности сторон к миру, по словам заместителя постпреда, США готовы сыграть конструктивную роль.

