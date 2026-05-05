закрыть
5 мая 2026, вторник, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь и Россия создадут общий реестр должников среди перевозчиков

1
  • 5.05.2026, 12:38
Беларусь и Россия создадут общий реестр должников среди перевозчиков

Сейчас между странами действует 121 регулярный маршрут.

Россия и Беларусь договорились создать единый реестр перевозчиков с долгами. Решение было принято на первом заседании так называемой российско-белорусской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам в Минске.

— В числе других решений — разработка механизма неотвратимости наказания за транспортные нарушения в «союзном государстве», синхронизация подходов к перевозке опасных грузов, использование российских автоцистерн для перевозки продукции белорусских НПЗ, а также регистрация белорусских резидентов в российских информационных базах, — сообщает ТАСС.

Сейчас между странами действует 121 регулярный международный маршрут. В 2025-м согласовали 39 маршрутов, а в 2026-м — 8. Следующим шагом станет подготовка общего плана развития международных автомобильных перевозок между Россией и Беларусью.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин