Беларусь и Россия создадут общий реестр должников среди перевозчиков 1 5.05.2026, 12:38

Сейчас между странами действует 121 регулярный маршрут.

Россия и Беларусь договорились создать единый реестр перевозчиков с долгами. Решение было принято на первом заседании так называемой российско-белорусской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам в Минске.

— В числе других решений — разработка механизма неотвратимости наказания за транспортные нарушения в «союзном государстве», синхронизация подходов к перевозке опасных грузов, использование российских автоцистерн для перевозки продукции белорусских НПЗ, а также регистрация белорусских резидентов в российских информационных базах, — сообщает ТАСС.

Сейчас между странами действует 121 регулярный международный маршрут. В 2025-м согласовали 39 маршрутов, а в 2026-м — 8. Следующим шагом станет подготовка общего плана развития международных автомобильных перевозок между Россией и Беларусью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com