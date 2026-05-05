Беларусь и Россия создадут общий реестр должников среди перевозчиков

Беларусь и Россия создадут общий реестр должников среди перевозчиков1
- 5.05.2026, 12:38
Россия и Беларусь договорились создать единый реестр перевозчиков с долгами. Решение было принято на первом заседании так называемой российско-белорусской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам в Минске.
— В числе других решений — разработка механизма неотвратимости наказания за транспортные нарушения в «союзном государстве», синхронизация подходов к перевозке опасных грузов, использование российских автоцистерн для перевозки продукции белорусских НПЗ, а также регистрация белорусских резидентов в российских информационных базах, — сообщает ТАСС.
Сейчас между странами действует 121 регулярный международный маршрут. В 2025-м согласовали 39 маршрутов, а в 2026-м — 8. Следующим шагом станет подготовка общего плана развития международных автомобильных перевозок между Россией и Беларусью.