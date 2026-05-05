Карты белорусских банков не будут работать 7 мая 5.05.2026, 12:55

В какое время?

Белорусов будут ждать перебои в работе платежных карточек. Все из-за того, что Банковский процессинговый центр запланировал технологические работы на аппаратно-программном комплексе, заметил Myfin.by.

Они пройдут в четверг, 7 мая, с 3:00 до 5:00.

В это время возможны кратковременные перерывы в работе карт в магазинах и кафе, в банкоматах и терминалах самообслуживания, а также при выдаче наличных в кассах.

Проблемы коснутся держателей карт, подключенных к комплексу Банковского процессингового центра.

О возможных проблемах своих клиентов уже предупредили Белинвестбанк, Сбер Банк, Банк РРБ, БНБ-Банк, Паритетбанк, Банк "Решение" и Технобанк.

"Пластик" остальных финучреждений, вероятно, будут работать в обычном режиме.

