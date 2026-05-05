Карты белорусских банков не будут работать 7 мая
- 5.05.2026, 12:55
В какое время?
Белорусов будут ждать перебои в работе платежных карточек. Все из-за того, что Банковский процессинговый центр запланировал технологические работы на аппаратно-программном комплексе, заметил Myfin.by.
Они пройдут в четверг, 7 мая, с 3:00 до 5:00.
В это время возможны кратковременные перерывы в работе карт в магазинах и кафе, в банкоматах и терминалах самообслуживания, а также при выдаче наличных в кассах.
Проблемы коснутся держателей карт, подключенных к комплексу Банковского процессингового центра.
О возможных проблемах своих клиентов уже предупредили Белинвестбанк, Сбер Банк, Банк РРБ, БНБ-Банк, Паритетбанк, Банк "Решение" и Технобанк.
"Пластик" остальных финучреждений, вероятно, будут работать в обычном режиме.