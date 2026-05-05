5 мая 2026, вторник, 14:02
Белоруска сняла на телефон прекрасное: ночное звездное небо

  • 5.05.2026, 13:18
иллюстративное фото

Видеофакт.

Белоруска доказала, что для съемки звездного неба вовсе не обязательно нужна профессиональная техника — достаточно смартфона и желания. Янина поделилась с нами некоторыми своими работами, больше можно посмотреть в ее Instagram. Более того, из статичных изображений белоруска делает и короткие ролики, показывающие движение звезд по небу (на самом деле Земли, но так менее романтично).

«Я люблю снимать звездное небо, раньше делала просто фото, потом научилась делать серию снимков и из них уже видео», — рассказала она. По словам девушки, свои силы она впервые попробовала в июле 2020 года, когда над Землей пролетала комета C/2020 F3 (NEOWISE). Это, кстати, самая яркая комета в Северном полушарии за последние семь лет, открытая в марте 2020 года.

Янина продолжает: «Профессиональной техники у меня нет, все снимала на телефон. Несколько дней перед этим читала статьи, как это сделать, искала подходящие функции у себя в телефоне, экспериментировала, так сказать».

Сейчас, правда, времени у девушки стало меньше: «Уезжая за город к родителям, любила сидеть возле костра ночью, ставить телефон на штатив, делать снимки, слушать или ночные звуки, или аудиокнигу и любоваться звездами. В прошлом году я стала мамой, поэтому уже не могу себе позволить уйти на полночи на улицу и там сидеть».

Это видео было снято в ночь с четвертого на пятое мая в Житковичском районе Гомельской области.

«Начала снимать в 23:04 и закончила в 03:04. Делала я серию снимков, фото с выдержкой 25 секунд с интервалом 1 секунда. Всего в этом случае получилось 521 фото, и уже из них смонтировала видео».

А вот несколько интересных видео звездного неба, на одном из которых — комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) и несколько фото с северным сиянием в 2024 году.

