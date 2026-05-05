закрыть
5 мая 2026, вторник, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Уезжать из Москвы куда подальше

2
  • Дмитрий Колезев
  • 5.05.2026, 13:20
  • 1,874
Уезжать из Москвы куда подальше
Дмитрий Колезев

Штрихи к картине «праздника».

В Москве и Санкт-Петербурге, как и обещали, начали вырубать мобильный интернет. Ожидается, что это будет происходить с 5 по 9 мая — из-за празднования Дня Победы и угрозы атак украинских беспилотников.

Вообще, когда мы говорим слова «праздник», «праздновать», мы подразумеваем какое-то радостное и торжественное событие, обычно с элементами увеселения и развлечения. Насколько можно называть «праздником» ситуацию, при которой миллионы людей лишают базовой в XXI веке услуги (доступа в интернет), сказать сложно.

Впрочем, 9 мая в крупных городах уже давно не для людей, а для власти и пропаганды: перекрытые улицы, закрытый парад, повышенные меры безопасности.

Теперь всё это доходит до абсурда: слышал уже не от одного человека, что самое разумное — уезжать из Москвы куда подальше на эти дни, в идеале — вообще в какую-нибудь «дружественную» заграницу, типа Казахстана, где можно и по магазинам западных брендов походить, и интернетом пользоваться без VPN, и кино голливудское посмотреть (а в российских кинотеатрах даже пиратские показы сдвигают ради «патриотического» кино).

Это ж надо было превратить в общем-то любимый народом праздник в такое пассивно-агрессивное мероприятие, от которого многим хочется куда-нибудь сбежать.

Дмитрий Колезев, Telegram

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин