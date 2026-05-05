Уезжать из Москвы куда подальше2
- Дмитрий Колезев
- 5.05.2026, 13:20
Штрихи к картине «праздника».
В Москве и Санкт-Петербурге, как и обещали, начали вырубать мобильный интернет. Ожидается, что это будет происходить с 5 по 9 мая — из-за празднования Дня Победы и угрозы атак украинских беспилотников.
Вообще, когда мы говорим слова «праздник», «праздновать», мы подразумеваем какое-то радостное и торжественное событие, обычно с элементами увеселения и развлечения. Насколько можно называть «праздником» ситуацию, при которой миллионы людей лишают базовой в XXI веке услуги (доступа в интернет), сказать сложно.
Впрочем, 9 мая в крупных городах уже давно не для людей, а для власти и пропаганды: перекрытые улицы, закрытый парад, повышенные меры безопасности.
Теперь всё это доходит до абсурда: слышал уже не от одного человека, что самое разумное — уезжать из Москвы куда подальше на эти дни, в идеале — вообще в какую-нибудь «дружественную» заграницу, типа Казахстана, где можно и по магазинам западных брендов походить, и интернетом пользоваться без VPN, и кино голливудское посмотреть (а в российских кинотеатрах даже пиратские показы сдвигают ради «патриотического» кино).
Это ж надо было превратить в общем-то любимый народом праздник в такое пассивно-агрессивное мероприятие, от которого многим хочется куда-нибудь сбежать.
Дмитрий Колезев, Telegram