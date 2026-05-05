Загадочные таблички изменили представление о зарождении письменности 5.05.2026, 13:25

иллюстративное фото

Древние надписи напоминают современные алфавиты.

Учёные всё больше внимания уделяют древней системе письма протоэламит, найденной на территории современного Ирана. Эта письменность, появившаяся около 5000 лет назад, до сих пор остаётся практически нерасшифрованной, но может изменить представления о том, как возникло письменность, пишет NewScientist (перевод — сайт Charter97.org).

Традиционно считается, что первые системы письма появились в Древнем Египте и Месопотамии около 5300 лет назад. Однако протоэламит, обнаруженный более века назад, долгое время оставался на периферии исследований, несмотря на возможную ключевую роль в истории письменности.

Исследования показывают, что протоэламит мог быть более сложным и «современным» по структуре, чем его аналоги. В отличие от пиктографических знаков, его символы более абстрактны и напоминают современные алфавиты. Некоторые учёные предполагают, что эта система могла даже передавать элементы разговорной речи.

При этом письменность использовалась прежде всего для хозяйственного учёта — подсчёта товаров, скота и людей. Однако до сих пор неизвестно, как именно читались большинство знаков.

Существуют разные гипотезы о судьбе протоэламита: одни считают его предшественником более поздней эламской письменности, другие полагают, что он был заброшен, а письмо в регионе исчезло почти на 800 лет.

Учёные отмечают, что древние общества не всегда развивали технологии линейно. В некоторых случаях сложные системы могли быть отвергнуты, если они ассоциировались с контролем и властью.

Исследования продолжаются, и расшифровка протоэламита может радикально изменить понимание того, как человечество впервые научилось записывать речь.

