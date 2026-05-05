Путин переживает один из самых сложных периодов Сергей Стерненко

5.05.2026, 13:42

Паранойя усиливается.

В Москве снова отключают мобильный интернет и запрещают отправку смс-сообщений. Кроме того, на въезде в город да и по всему городу стоит бронетехника, разворачивают блокпосты, пулеметчиков и снайперов можно заметить даже на башнях Кремля. Конечно, такие серьезные меры безопасности принимают, потому что у Владимира Путина «специальная военная операция» идет строго по графику и по плану, но, возможно, Путин боится не столько украинских беспилотников, а своего ближайшего окружения?

По крайней мере, сегодня западные СМИ со ссылкой на европейскую разведку начали писать, что Владимир Путин ожидает возможного переворота со стороны Шойгу.

По данным CNN, с начала марта Кремль и Владимир Путин крайне обеспокоены утечками конфиденциальной информации и угрозой заговора. В частности, диктатор боится использования дронов для покушения на него со стороны представителей собственной элиты. В связи с этим Федеральная служба охраны ввела беспрецедентные меры безопасности. Путин перестал посещать резиденции на Валдае и в Подмосковье. Большую часть времени он проводит в бункерах, в частности на Кубани. Пропагандисты используют заранее записанные видеоматериалы, чтобы создать иллюзию публичной активности Владимира Путина, а в Москве периодически отключают мобильный интернет. Сотрудникам, которые работают с Путиным, запрещено пользоваться телефонами с доступом к интернету.

По данным неназванного источника в разведке одной из европейских стран, за возможной подготовкой к государственному перевороту на так называемой Российской Федерации может стоять Сергей Шойгу.

Возможно, кого-то это удивило, ведь Шойгу является давним соратником Владимира Путина, но на самом деле это выглядит вполне логичным, потому что за последние полтора года было арестовано очень много российских генералов, прежде всего которые принадлежат именно к клану Шойгу. Сейчас в министерстве обороны так называемой Российской Федерации произошли серьезные кадровые чистки, а люди Шойгу получают огромные тюремные сроки.

И еще один фактор, который серьезно усиливает паранойю Владимира Путина, — это покушения и ликвидации российского генералитета, которые осуществляют украинские спецслужбы. К примеру, после ликвидации генерал-лейтенанта Сарварова в декабре 2025 года российские генералы начали массово обвинять друг друга в провалах безопасности.

На данный момент в Кремле усилили охрану не только Герасимова, но еще и десятка ключевых генералов.

И я не знаю, насколько достоверно все изложенное в этом материале, но мне кажется, он небезоснователен. И действительно, Владимир Путин сейчас переживает один из самых сложных периодов в своей никчемной жизни.

Сергей Стерненко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com