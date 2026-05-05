5 мая 2026, вторник, 14:03
23-летнего гомельчанина, приговоренного к 6,5 годам колонии, судили снова

  • 5.05.2026, 13:49
Обвинили по статье о «неповиновении администрации колонии».

Приговоренного к 6,5 годам Илью Веремеева судили повторно, пишет «Гомельская Вясна».

Политзаключенного обвинили по статье о «неповиновении администрации колонии» (статья 411 УК), приговор правозащитникам пока неизвестен.

23-летний гомельчанин Илья Вермеев был задержан в феврале 2022 года. В августе 2022 года его осудили по статьям «о покушении на организацию массовых беспорядков» и «разжигании вражды» (статьи 14, статья 293 и 130 УК).

По данным правозащитников, Илью судили из-за комментариев в чате, написанным после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В Украине у молодого человека живет сестра.

