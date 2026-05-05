В Минске перекроют центр 5.05.2026, 13:58

Где и когда ограничат движение.

Госавтоинспекция Минска сообщает, что 6 мая с 12:00 до 13:30 и 7 мая с 18:30 до 20:00 в связи с проведением репетиций у монумента Победы будет ограничено движение. Ниже рассказываем, на каких улицах.

Движение будет остановлено в обоих направлениях:

- по пр. Независимости от ул. Купалы до ул. Козлова;

- по ул. Захарова от пр. Независимости до ул. Первомайской;

- по ул. Киселева от пр. Независимости до ул. Красной.

Водителям стоит учитывать данную информацию при выборе маршрута.

