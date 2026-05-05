Взрыв на заводе в Китае: десятки погибших 2 5.05.2026, 14:07

Фото: Xinhua

Еще более 60 получили ранения.

В понедельник, 4 мая, в городе Чанша (провинция Хунань) произошёл мощный взрыв на предприятии «Huasheng», в результате которого погибли 21 человек, ещё более 60 получили ранения.

Как сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти, инцидент произошёл около 16:40 по местному времени на заводе по производству фейерверков «Huasheng». Взрыв вызвал сильный пожар и значительные разрушения.

К ликвидации последствий привлекли свыше 480 спасателей, а также три специализированных робота. Дополнительную угрозу представляло расположение рядом двух складов с чёрным порохом, из-за чего пришлось срочно эвакуировать жителей ближайших районов и создать буферную зону безопасности.

На место происшествия направлена группа экспертов от Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая для координации работ. Руководителя предприятия задержала полиция, причины случившегося устанавливаются.

