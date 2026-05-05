закрыть
5 мая 2026, вторник, 15:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Взрыв на заводе в Китае: десятки погибших

2
  • 5.05.2026, 14:07
  • 2,670
Взрыв на заводе в Китае: десятки погибших
Фото: Xinhua

Еще более 60 получили ранения.

В понедельник, 4 мая, в городе Чанша (провинция Хунань) произошёл мощный взрыв на предприятии «Huasheng», в результате которого погибли 21 человек, ещё более 60 получили ранения.

Как сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти, инцидент произошёл около 16:40 по местному времени на заводе по производству фейерверков «Huasheng». Взрыв вызвал сильный пожар и значительные разрушения.

К ликвидации последствий привлекли свыше 480 спасателей, а также три специализированных робота. Дополнительную угрозу представляло расположение рядом двух складов с чёрным порохом, из-за чего пришлось срочно эвакуировать жителей ближайших районов и создать буферную зону безопасности.

На место происшествия направлена группа экспертов от Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая для координации работ. Руководителя предприятия задержала полиция, причины случившегося устанавливаются.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин