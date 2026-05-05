5 мая 2026, вторник, 15:33
Трамп назвал Зеленского «хитрым парнем»

  5.05.2026, 14:17
Фото: Getty Images

И похвалил ВСУ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина несёт потери на фронте и удерживает позиции во многом благодаря поставкам вооружения. Об этом он сказал в интервью Salem News Channel.

По словам Трампа, ситуация на поле боя остаётся сложной: Украина теряет территорию, хотя потери, по его словам, несёт и Россия. Он подчеркнул, что ключевую роль играет доступ к оружию, который позволяет украинской армии продолжать боевые действия.

Трамп также описал схему поставок: США продают вооружение странам НАТО, после чего оно передаётся Украине. При этом он отметил, что, независимо от качества техники, у украинских сил есть возможность вести борьбу.

В то же время американский лидер признал высокую эффективность украинской армии, заявив, что она превосходит другие европейские армии и даже союзников США по НАТО.

Отдельно Трамп раскритиковал политику предыдущей администрации Джо Байден, назвав объёмы помощи Украине чрезмерными. По его мнению, подобные поставки должны оплачиваться.

Говоря о Владимир Зеленский, Трамп охарактеризовал его как «хитрого человека». Он отметил, что в целом у него хорошие отношения с украинским лидером, за исключением напряжённой встречи в Белом доме в начале 2025 года.

