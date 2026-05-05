Британия расширяет санкции против РФ 5.05.2026, 14:30

На этот раз — против центров вербовки.

Великобритания объявила о введении санкций против 35 физических и юридических лиц, которых Лондон обвиняет в участии в схемах вербовки уязвимых мигрантов для отправки на войну против Украины, а также для работы на производстве беспилотников, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщили в британском МИД, 17 санкционных мер связаны с сетями торговли людьми, которые, по версии Лондона, переправляют людей из стран Ближнего Востока и Африки, включая Ирак, Сомали, Сирию и Йемен, для последующей отправки на фронт или использования в дестабилизирующих действиях в Европе.

Отдельно под санкции попали 18 структур и лиц, связанных с российской программой «Алабуга Старт». По данным британской стороны, эта схема предполагает набор иностранных граждан, преимущественно из стран с низким уровнем дохода, для работы на предприятиях в Татарстане, где производится военная техника, включая беспилотники.

В МИД Великобритании заявили, что подобная практика является «жестокой эксплуатацией уязвимых людей» и направлена на поддержку российской военной кампании против Украины. Санкции, как утверждается, призваны нарушить деятельность сетей вербовки и ограничить поставки ресурсов для военного производства.

Британский министр по санкциям Стивен Даути отметил, что меры направлены против тех, кто «использует людей как расходный материал» и способствует продолжению конфликта.

Ранее Лондон также заявил о готовности к переговорам по участию в европейской программе кредитования Украины на сумму 90 миллиардов евро, что свидетельствует об усилении координации между союзниками Киева в сфере обороны и финансирования.

